"AlphaTauri, De Vries ile yollarını ayırdı" iddiası!
Hollanda basınına göre Nyck de Vries'in AlphaTauri macerası sona erdi. Macaristan'da Hollandalı pilotun yerini Daniel Ricciardo olacak.
2019 Formula 2 ve 2020-2021 Formula E dünya şampiyonu De Vries, 2022 İtalya Grand Prix'siyle Formula 1'e adım atmıştı.
Rahatsızlanan Alexander Albon'un yerine Williams ile piste çıkan Taylandlı sürücü, yarışı dokuzuncu sırada tamamladı ve harika bir performans sergilemiş oldu.
Hollandalı sürücü bu performansıyla Formula 1 takımlarının dikkatini çekmeyi başardı ve sonunda devreye AlphaTauri girdi. Red Bull Racing'in kardeş takımı, Alpine'e giden Pierre Gasly'nin yerine De Vries'i getirdi.
Fakat De Vries'in AlphaTauri macerası hiç de iyi başlamadı ve geride kalan birkaç yarışın ardından takımdan ayrılacak..
Takım içindeki kaynaklar, Motorsport.com'a De Vries'in sözleşmesinin uzatılmayacağını ve ortaklığın derhal sonlandırılacağını belirttiler.
Böylece Britanya Grand Prix'si, Hollandalı pilotun son F1 yarışı oldu.
Kaynaklar De Vries'in yerine geçecek ismin Daniel Ricciardo olacağını belirttiler. Avustralyalı sürücü böylelikle yıllar sonra Faenza'ya geri dönecek.
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