Kayıt Ol
Önceki / AlphaTauri'ye kapıları kapatmayan Ricciardo'nun uzun vadeli hedefi Red Bull Sonraki / Zhou: "Spa pist düzeninin değişmesi gerekiyor"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

"AlphaTauri, De Vries ile yollarını ayırdı" iddiası!

Hollanda basınına göre Nyck de Vries'in AlphaTauri macerası sona erdi. Macaristan'da Hollandalı pilotun yerini Daniel Ricciardo olacak.

Ekleyen:
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

2019 Formula 2 ve 2020-2021 Formula E dünya şampiyonu De Vries, 2022 İtalya Grand Prix'siyle Formula 1'e adım atmıştı.

Rahatsızlanan Alexander Albon'un yerine Williams ile piste çıkan Taylandlı sürücü, yarışı dokuzuncu sırada tamamladı ve harika bir performans sergilemiş oldu.

Hollandalı sürücü bu performansıyla Formula 1 takımlarının dikkatini çekmeyi başardı ve sonunda devreye AlphaTauri girdi. Red Bull Racing'in kardeş takımı, Alpine'e giden Pierre Gasly'nin yerine De Vries'i getirdi.

Fakat De Vries'in AlphaTauri macerası hiç de iyi başlamadı ve geride kalan birkaç yarışın ardından takımdan ayrılacak..

Takım içindeki kaynaklar, Motorsport.com'a De Vries'in sözleşmesinin uzatılmayacağını ve ortaklığın derhal sonlandırılacağını belirttiler.

Böylece Britanya Grand Prix'si, Hollandalı pilotun son F1 yarışı oldu.

Kaynaklar De Vries'in yerine geçecek ismin Daniel Ricciardo olacağını belirttiler. Avustralyalı sürücü böylelikle yıllar sonra Faenza'ya geri dönecek.

paylaşım
yorumlar

AlphaTauri'ye kapıları kapatmayan Ricciardo'nun uzun vadeli hedefi Red Bull

Zhou: "Spa pist düzeninin değişmesi gerekiyor"
Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Formula 1
Britanya GP

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Formula 1

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti" Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"

Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"

Formula 1
Britanya GP

Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı" Bottas: "Alfa Romeo hedeflerine ulaşamadı"

Daniel Ricciardo Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Formula 1

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!" Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Horner: "Ricciardo eski enerjisini yakaladı, yakında performansını değerlendireceğiz"

Horner: "Ricciardo eski enerjisini yakaladı, yakında performansını değerlendireceğiz"

Formula 1
Avusturya GP

Horner: "Ricciardo eski enerjisini yakaladı, yakında performansını değerlendireceğiz" Horner: "Ricciardo eski enerjisini yakaladı, yakında performansını değerlendireceğiz"

Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor

Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor

NASCAR

Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor

AlphaTauri Daha fazlası
AlphaTauri
Kubica: "De Vries'in durumu, çaylakların işinin çok zor olduğunu gösteriyor"

Kubica: "De Vries'in durumu, çaylakların işinin çok zor olduğunu gösteriyor"

Formula 1

Kubica: "De Vries'in durumu, çaylakların işinin çok zor olduğunu gösteriyor" Kubica: "De Vries'in durumu, çaylakların işinin çok zor olduğunu gösteriyor"

AlphaTauri, Britanya'ya yepyeni bir araçla geldi

AlphaTauri, Britanya'ya yepyeni bir araçla geldi

Formula 1
Britanya GP

AlphaTauri, Britanya'ya yepyeni bir araçla geldi AlphaTauri, Britanya'ya yepyeni bir araçla geldi

Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil"

Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil"

Formula 1
Avusturya GP

Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil" Marko'nun De Vries hakkındaki görüşü "değişmiş değil"

Son Haberler

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

F1 Formula 1
Britanya GP

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

F1 Formula 1

Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!" Marko: "De Vries beklenenden çok yavaş kaldı, tek bir süper tur dahi atamadı!"

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

F1 Formula 1
Britanya GP

Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi" Mercedes: "Red Bull tarzı sidepod tasarımı, rüzgar tünelinde bekleneni veremedi"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

F1 Formula 1

Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti" Doornbos: "De Vries'in F1 kariyeri maalesef bitti"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol