AlphaTauri, DAZN ile anlaştı

Önde gelen küresel spor yayın platformlarından DAZN, 2021 F1 sezonu için Formula 1 takımlarından AlphaTauri ile anlaştığını ve Japon için marka elçisinin Yuki Tsunoda olacağını duyurdu.

DAZN, motor sporları fanlarına daha fazla içerik sunmak istiyor ve Japonya'daki varlığını artırmak amacıyla, bu yıl Japon Yuki Tsunoda'nın yarıştığı AlphaTauri ile anlaştılar.

DAZN, yıl boyunca AlphaTauri ve Tsunoda hakkında özel haberler, analizler ve diğer pek çok orijinal içerik üretecek. İçerikler hafta boyunca DAZN'de yayınlanacak. Ayrıca taraftarların, takım sürücüleri Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ile erişimi için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Scuderia AlphaTauri Takım Patronu Franz Tost şunları söyledi: “DAZN'i 2021 Formula 1 sezonu için Scuderia AlphaTauri'nin partneri olarak aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Japon taraftarların Formula 1 konusunda ne kadar tutkulu olduğunu biliyoruz ve DAZN takipçilerine hem heyecan verici hem de özel içerikler sunabilmekten mutluluk duyuyoruz."

"Bu yıl, özellikle Yuki Tsunoda'nın bizim için yarışacak olmasıyla giderek büyüyen Japon taraftar kitlemizle daha fazla etkileşim kurmak istiyoruz ve bu ortaklık, F1 hafta sonlarındaki kamera arkası içerikleriyle taraftarları tam olarak takıma çekmemizi sağlıyor."

2000'li yıllarda doğan ilk F1 pilotu Yuki Tsunoda şunları ekledi: "DAZN ve Scuderia AlphaTauri arasındaki bu ortaklık için, özellikle de marka elçisi olacağım için gerçekten çok heyecanlıyım."

"Hepimiz Suzuka'da her zaman gördüğümüz üzere Japon taraftarların ne kadar hevesli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden DAZN abonelerinin içeriklerle kuracağı etkileşimi görmek için sabırsızlanıyorum."

"2014'ten beri F1'de yarışan ilk Japon Formula 1 pilotu olarak, DAZN aracılığıyla sunduğumuz özel videoların daha fazla taraftarın F1'e ilgi duymasına yardımcı olmasını umuyorum ve bunun, bu erişimi sağlamak adına mükemmel bir platform olduğuna inanıyorum."