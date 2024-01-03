AlphaTauri, daha iyi bir yaklaşımın 2024'te kendilerine daha çok katkı sağlayacağını düşünüyor

Yakında ismi değişecek olan takım geçen sezona, sürücülerini düzenli olarak orta sıraların dibinde mücadele etmek zorunda bırakan bir araçla başladı.

Ancak büyük bir aero güncellemesi ve Singapur Grand Prix'sinden itibaren Red Bull'un arka süspansiyonuna geçişi de içeren etkileyici bir çabayla takım düzenli puan toplayan bir ekip haline geldi ve sonunda markalar şampiyonasını sekizinci sırada tamamladı.

Red Bull'un ikinci takımı 2023 sezonunu nasıl toparladı?

Teknik direktör Jody Egginton, kardeş takım Red Bull ile daha yakın bir ittifak kurma ve bu yıl için daha fazla müşteri bileşeni alma planlarının ötesinde, takımın 2023'ü karakterize eden yoğun yaklaşıma ihtiyaç duymadan daha fazla kazanım elde edebileceğini öne sürdü.

Autosport'a verdiği demeçte Egginton, "Yılın ikinci yarısında kaydettiğimiz bu ilerlemeyi sürdürmek istiyoruz."

"Hedefimiz 2020-2021'de yaptıklarımıza benzer bir şey başarmak. Bunu daha önce de yaşadık, başardık ve tek ihtiyacımız olan sağlam bir kış geçirmek ve işe koyulmak."

"Sezonumuz biraz... kolay geçmedi, asla kolay değil ama biraz daha ileriye dönük olabilirdi. Aracı biraz daha yapılandırılmış bir şekilde geliştirebilirdik."

"[Geçen] yıl takımdaki herkes her şeyi olabildiğince hızlı bir şekilde araca yerleştirmeye çalışıyordu ki Formula 1'de de bunu yapmak istersiniz."

Photo by: Red Bull Content Pool Jody Egginton, Technical Director of Scuderia AlphaTauri

"Ancak daha ölçülü ve tutarlı bir yaklaşım benimseyebilmek istiyoruz. Eğer araç sezon başında biraz daha güçlü olursa, yapmak istediğimiz yaklaşımı geliştirebiliriz ve bu da kaydettiğimiz ilerlemenin iyi bir kanıtı olacaktır." dedi.

AlphaTauri geçen yıl hayal kırıklığı yaratan lansman aracından geri dönme kabiliyetine sahip olduğunu gösterse de Egginton, takımların sezon içi gelişim için daha yapılandırılmış bir yaklaşıma sahip olmasının çok daha iyi olacağı konusunda net.

Egginton, "Bazen biraz nefes almak ve 'bir dakika bekleyin, olmak istediğimiz yere geri dönmeye çalışıyoruz' demek iyidir."

"Hangi hedeflerimizi kaçırdığımız konusunda hem kamuoyu önünde hem de kendi içimizde çok nettik ve zaman içinde bunları ele almamız gerekiyordu."

"Ancak sezon içinde de herkes gelişiyor. Dolayısıyla, birinci yarış için olmasını istediğiniz yere ek olarak, devam etmeniz gerekiyor."

"Takımın hakkını teslim etmek lazım. Toparlanmayı başardık ama olmak istediğimiz yere ulaşmak için yapmamız gereken daha çok iş var."

"Ancak bu yolda devam edebilirsek, 2020'den 2021'e kadar olduğumuz yere benzer pozisyonda olabiliriz. 2021'de çok iyi bir başlangıç yaptık, iyi ve sağlam bir sezon geçirdik ve istikrarlıydık." dedi.