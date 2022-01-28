AlphaTauri: "Bütçe sınırı, en iyi takımlarla arayı kapatmak için yeterli değil"

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Formula 1, griddeki mücadeleyi artırmak ve eşitsizlikleri azaltmak amacıyla, harcamalara bir üst sınır getirme kararı aldı ve bu da takımları, ellerindeki kaynakları daha akıllıca düşünmeye zorladı.

Geçen yıl bu sınır 145 milyon dolardı ve bu yıl 140 milyon dolara kadar düşecek. Fakat AlphaTauri patronu Franz Tost, bunun Red Bull, Mercedes ve Ferrari gibi üst düzey takımlarla mücadele edebilmeleri için yeterli olmadığını söylüyor.

Tost, takımların sahip olduğu rüzgar tüneli ve simülatör gibi mevcut sistemlerin, araç gelişimi açısından çok önemli olduğunu ve büyük takımların günümüzün en iyi teknolojisine sahip olduğunu belirtti.

AlphaTauri'nin ön tarafta mücadele edebilmek adına hangi alanlarda geride olduğu sorulduğunda Tost, şöyle yanıt verdi: “Mümkün olan her şeyi en iyi seviyeye getirmek adına hâlâ altyapı üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Simülasyon araçlarına bakarsam ve bunları en iyi takımların sahip olduklarıyla kıyaslarsam, açıkçası bunlara sahip olmadığımızı anlıyorum. Onlar, son birkaç yılda bu teknolojilere sahip olmak için milyonlarca euro yatırım yaptılar."

"İyi bir bütçemiz var ama simülasyon araçlarına bu kadar çok yatırım yapacak durumda olmadık. Diğer yandan günümüzde simülasyon araçları giderek daha önemli hale geliyor çünkü pistte daha az sürüş yapıyoruz."

"Bu bağlamda, eksiklik yaşadığımız ve gelişime ihtiyaç duyduğumuz alanın burası olduğunu düşünüyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Mule Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Tost, bütçe sınırı altında geliştirilen yeni araçları hakkında da iyimser görünüyor.

"Bu, gerçekten biraz bilinmeyen bir durum çünkü her şey tamamen yeni olacak. Başkalarıyla herhangi bir karşılaştırma yapamıyoruz."

"Yine de mühendislerimize güveniyorum çünkü son iki yılda iki iyi araç ürettiler. AT01 başlı başına iyi bir araçtı ve 2021'de bir sonraki adımı attık. Öyleyse neden yeni bir araç bile olsa AT03'ü rekabetçi hale getiremesinler?"

"Elbette teknolojik anlamda tamamen farklı iki felsefe var. Umarım doğru yönde gidiyoruzdur. Tam olarak nerede olacağımız hakkında hiçbir fikrim yok ama takıma güveniyorum. Aero departmanı çok iyi bir iş çıkarıyor ve doğru yöne gidiyorlar.”

AlphaTauri, tesis anlamında en büyük takımların arkasında olsa da Tost, durumu geliştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

“Yeni bir alan satın aldık ve yeni bir bina inşa edeceğiz. Burayı iki yıl içerisinde bitireceğiz."

"Bizi daha iyi bir konuma getirecek birçok şey oluyor."

"Fakat bunu sadece biz değil, diğerleri de yapıyor. Formula 1 böyledir, her yerde büyük bir savaş vardır."