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AlphaTauri, Britanya'ya yepyeni bir araçla geldi

AlphaTauri, Britanya GP'si öncesi taban, süspansiyon ve arka kanadını tamamen değiştirerek yepyeni bir AT04 ile karşımıza çıktı.

Matt Kew
Ekleyen:
AlphaTauri AT04 technical detail

Son iki sezondur zor günler geçiren AlphaTauri, an itibariyle takımlar şampiyonasında sadece iki puanla son sırada yer almakta.

Takım için en büyük sorun istikrarsızlık, nitekim sıralama turlarındaki sonuçlar yarışları, bir hafta alınan sonuçlar sonraki haftayı takip etmiyor.

Zayıf sonuçlar ve Dietrich Mateschitz'in vefatı nedeniyle takımın satılabileceğine dair dedikodular dahi mevcuttu, ancak günün sonunda Red Bull'un kararı ortaklığı arttırmak ve takımın varlığını korumak oldu.

Arttırılmış ortaklığın etkilerini gelecek sezon göreceğiz, ancak takım bu sezondan da umudunu kesmemiş vaziyette.

Silverstone'a büyük bir güncelleme getiren AlphaTauri, en az sekiz önemli değişiklik yapıldığını resmen duyurdu.

Sekiz değişikliğin üçü taban tasarımıyla ilgili, ki takımın da en büyük problemleri bu alanda. Öyle ki, tabanın tamamen değiştiğini söyleyebiliriz.

AlphaTauri AT04 technical detail

AlphaTauri AT04 technical detail

Fotoğraf: Matt Kew

Değişiklikler kapsamında motor kapağı kaportasının maksimum genişliği arttırıldı, arka süspansiyonun bitişine ekstra bir kanatçık eklendi ve arka kanat daha eliptik bir şekilde yeniden tasarlandı.

AlphaTauri bu revizyonla toplam yere basma gücünün aşırı artmasını beklemiyor, ancak sürtünmenin azalması hedefleniyor.

Sürtünmenin azalmasına yardımcı olmak için kiriş kanadındaki flap da tamamen kaldırıldı.

AlphaTauri'nin yaptığı bu değişiklikler, eski aerodinami şefi Dickon Balmforth'un ayrılışını takip ediyor.

Balmforth'un ayrılışı, takım müdürü Franz Tost'un, Avusturyalı pilotun yılın başlarında mühendislerini eleştirmesinin ardından "artık güvenmediğim kişi gitti" demesiyle gerçekleşti. 

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