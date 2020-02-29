AlphaTauri, Barcelona testlerini sadece bir motorla tamamlamış

Honda geçen yıl, yüksek rakımın olduğu pistlerde Mercedes'le yarışabilecek seviyedeydi ve hatta onların önüne dahi geçtiler. Ancak rakımın düşük olduğu yerlerde geride kaldılar.

Japon üretici, kış aylarında dayanıklılığı ve performansı geliştirmek için büyük bir çaba ortaya koydu.

Bunun ilk meyvelerini kış testlerinde alan İtalyan ekip, testleri sadece bir motorla tamamladı.

Motorsport.com'a konuşan Tost, "Son test haftası için sadece bir motora ihtiyacımız vardı. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Evet, buna oldukça olumlu denilebilir"

"Tabii ki şahsen motorlar hakkında her şeyi bilmiyorum. Ama bence Honda da kendilerinin dayanıklılığından oldukça memnun. Umarım bu çizgide devam edebiliriz." dedi.

Tost, Honda'nın 2020'yi grid cezası almadan tamamlamasını bekliyor.

Bunun için, Japon üreticinin her bir ünitesinin en az yedi yarış dayanması gerekiyor. Bu, Red Bull Racing için de çok önemli, çünkü Max Verstappen şampiyonluk savaşında kalmayı umuyor.

Ancak AlphaTauri de bundan faydalanmayı hedefliyor.

Tost, testlerin kendileri için iyi geçtiğini de söyledi.

"Sezon öncesi testleri AlphaTauri için performans ve dayanıklılık anlamında oldukça başarılıydı. Bu yıl iki gün daha az test yaptık, ancak bence bu altı gün boyunca araç hakkında çok şey öğrendik ve büyük sorunlar olmadan toplam 3580 km'lik bir mesafe tamamladık. Küçük sorunlar vardı ancak bu noktada normal ve işlerin gidişatından genel olarak memnunuz."

"Tüm ekip aracı zamanında hazırlamak için harika bir iş çıkardı ve pistteki yoğun program esnasında da yine harikaydılar. Honda, güç ünitesinde tarafında ileriye doğru bir adım daha attı ve hem performansı hem de dayanıklılığı geliştirdi. Bu da çalışmalarımızı kolaylaştırdı."

Konu hakkında konuşan Pierre Gasly, "Honda motoru bugüne kadar gerçekten harikaydı. Her zamanki gibi zorluyorlar. Geçen yıl sezon boyunca büyük adımlar attılar. Bu yıl geçen yıldan biraz daha iyiler. Geride kalan iki hafta boyunca hiçbir sorun yaşamadık. Bu etkileyici." dedi.