AlphaTauri ekibi, Bahreyn'de COVID-19 aşısı oldu

İlk testten, 28 Mart'taki Bahreyn GP'ye kadarki boşluk sayesinde, Formula 1 personelinin aşı olması için gereken yaklaşık 20 günlük süre açığa çıkıyor.

Fikir sadece yarışa gelenleri değil, ülkedeki tüm misafirler ve ziyaretçiler için uygulanıyor.

Bahreyn'in duyurusunun ardından F1 Organizasyonu, kendi personelinin bu fırsattan yararlanmayacağını açıklamıştı.

Bununla birlikte hem takımlar hem de sürücüler, aşı yaptırmaya karar verdiler.

Tost, "Scuderia AlphaTauri ekibin tüm ekip personeli Salı günü aşılandı."

"İkinci aşı için, yarıştan sonra bir veya iki gün daha burada kalacağız. Çünkü sağlık en önemli şeydir."

"Ben, bir takım patronu olarak insanların sağlığından sorumluyum ve bu nedenle bu aşıyı olduk. Bahreyn'e bize bu fırsatı sundukları için çok teşekkür ediyorum."

"Avrupa'da, özellikle Avusturya ve İtalya'da aşı olabilmek için ne kadar daha bekleyebileceğimizi bilmiyorum. Bu nedenle, çok mutluyuz." dedi.

İngiltere merkezli ekipler Aston Martin ve Alpine ise, seçim hakkını takım personeline bıraktı.

Aston patronu Otmar Szafnauer, "Bunu bireylerin kendisine bırakmaya karar verdik. Ancak Franz'ın da dediği gibi, Bahreyn'in teklifi çok nazikçeydi."

"Bu yüzden bunu bireysel seçimlere bıraktık ve kimlerin katılıp kimlerin katılmayacağını sormadım. Mutlu bir şekilde, çok yaşlı olduğum için İngiltere'de aşılandığımı söyleyebilirim!"

Alpine'den Marcin Budkowski ise, "Benzer şekilde, herhangi bir politika belirlemedik. Biz bir ekip olarak, ne yapmak istediklerine karar vermeleri için kararı kişilerin kendilerine bıraktık." dedi.

Cuma günü hem Sergio Perez hem de Carlos Sainz, Bahreyn'in teklifinden faydalanacaklarını söylediler.