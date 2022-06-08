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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

AlphaTauri, Azerbaycan GP'ye geçen yılki sonucunu "korumak" için geliyor

AlphaTauri pilotları, Bakü pistinin araca uyduğunu ve iyi bir hafta sonu geçirmeyi umduklarını söylediler.

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AlphaTauri, Azerbaycan GP'ye geçen yılki sonucunu "korumak" için geliyor
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AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, sıralama turlarındaki strateji hatasının ardından 17. başladığı Monako'da, herkesten önce geçiş lastiğine geçmiş ve iyi bir yükselişle 11. olmuştu.

Gasly, Monako antrenman seanslarında hızlı olduğu ve pistte rahat hissettiği için bu sonucun hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Fransız, "Her şeyi doğru yapmamız gereken tek seansta hata yaptık. Sıralama, hafta sonunun en önemli seansıydı."

"Fakat ıslak zemin koşullarından memnundum çünkü bize şans verebilirdi. Yarıştan mutluyum, riskler aldım, ilk turda geçiş lastikleri için pite geldim ve geçiş yaptım. Bu yüzden en azından bir puan alamamış olmak hayal kırıklığı yarattı."

"Performansın olduğunu biliyoruz bu yüzden şimdiye kadar başarısız olsak da zorlamaya devam edeceğiz. Fakat hâlâ şansımız olduğuna dair işaretler var." dedi

AlphaTauri pilotu bu hafta sonu gerçekleştirilecek Azerbaycan GP için umutlu.

"Bu yarış için içimde iyi bir his var çünkü Bakü sadece yavaş virajlardan oluşuyor ve biz, yüksek hızlı virajlarda daha çok zorlanıyoruz. Yani pist düzeni bize uyabilir."

"Uzun bir düzlük olduğunu da unutmamalıyız, orada ne yapacağımızı göreceğiz. Fakat genel olarak burada iyi performans göstereceğimize dair iyimserim."

"Geçtiğimiz yıl burada iyiydik, ben üçüncü sırada finiş görerek podyuma çıktım ve Yuki de yedinci olarak puan almıştı. Yani Bakü'ye bu sonucu korumak için geliyoruz."

"Son düzlükte hava koridoru almak sıralama için iyi olabilir ama bunun dışında oldukça virajlı ve Monako'ya benzer dar bir cadde pisti."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda ise Monako GP öncesi sıralama turlarında, ilk bölümün bitimine 3 dakika varken şikanda yaşadığı temasta lastik patlattı ve seans, kırmızı bayrakla durduruldu.

Yine de Q2'ye çıkmayı başaran Tsunoda, 11. başladığı yarışı puan alamadan 17. sırada tamamladı.

Tsunoda, "Son yarıştan beri neler olduğunu anlamak için fabrikada biraz zaman geçirdim ve birkaç toplantıya katıldım."

"Tüm antrenman seanslarında ilk 10'daydık bu yüzden beklentimiz yüksekti. Maalesef yılın en kötü sıralaması oldu. Q1'deki problemim Pierre'in performansını da etkiledi."

"Seansın bu kadar küçük bir olay için neden durdurulduğunu anlamıyorum. Yine de sıralamada duvara çarpmamalısın!" dedi.

Tsunoda da takım arkadaşı gibi Bakü için iyimser konuştu.

"Bakü'de sevmediğim veya kötü olan pek bir şey yok. Özellikle eski binaların önünden gittiğimiz ikinci sektörden keyif alıyorum. Sadece uzun düzlükte değil, birçok yerde geçiş fırsatı var."

"Umarım temiz bir yarış geçirir ve puan alırım. Takımın güçlü bir hafta sonuna ihtiyacı var. Monako'da olanları tekrarlamamalıyız."

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