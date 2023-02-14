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AlphaTauri, AT04'ü Misano'da piste çıkardı

Yuki Tsunoda, bugün Misano'da gerçekleştirilen shakedown ile yeni AlphaTauri AT04'ü deneyen ilk isim oldu.

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AlphaTauri, AT04'ü Misano'da piste çıkardı
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AlphaTauri, yeni aracı New York'ta tanıttıktan kısa bir süre sonra Avrupa'ya döndü ve yeni AT04'ü bugün Misano'da piste çıkardı

Takımdan yapılan kısa açıklamada, yeni aracın shakedown kapsamında piste çıkarıldığı doğrulandı.

Direksiyona geçen ilk isim Yuki Tsunoda olurken, takım o anlara dair kısa bir video yayınladı.

 

Takımlar bu tarz testlerde en fazla 100 km tamamlayabiliyor ve araçta Pirelli'nin gösteri lastikleri oluyor.

Böylelikle Alfa Romeo, Williams, Haas, Red Bull, Alpine ve Ferrari'den sonra yeni aracını test eden son takım AlphaTauri oldu.

Yarın Mercedes piste çıkarken, McLaren ve Aston Martin'in de kısa süre içerisinde shakedown yapması bekleniyor. 

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