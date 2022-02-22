AlphaTauri, AT03'ün ilk gerçek fotoğraflarını yayınladı

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AlphaTauri, 100 kilometrelik reklam filmi çekimi kapsamında geçtiğimiz haftalarda yeni AT03'ü ilk kez piste çıkarmıştı..

Test için İtalya'daki Misano pisti kullanıldı ve Barselona testine kadar araçla ilgili hiçbir fotoğraf yayınlanmadı.

Fakat yarın tüm araçlar zaten pist üstünde görüleceği için takım, etkinliğe dair görüntüleri yayınlamaya karar verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Teste hem Pierre Gasly hem de Yuki Tsunoda katılırken, ikili toplamda 100 kilometre tamamladılar.

Gasly, "Yeni araç gerçekten farklı. Pist ıslak ve bu nedenle de kaygan olmasına rağmen ilk sürüş hissinin oldukça iyi olduğunu söylemeliyim."

"Umarım bu yeni nesil araçlar yarışları geliştirir. Bu da biz, sürücüler için iyi heyecan verici olur. Bu kesinlikle keşfedilmesi gereken yeni bir araç." derken, Tsunoda ise, "Bir çekim gününde az sayıda tur atabiliyorsunuz fakat şimdiye kadar keşfettiğim şeylerden yola çıkarak, AT03 hakkında olumluyum" dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 1 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 2 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 3 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 4 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 5 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 6 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 7 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 8 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 9 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 10 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 11 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 12 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 13 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 14 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 15 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 16 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 17 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 18 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 19 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 20 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 21 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 22 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 23 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 24 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 25 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 26 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 27 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 28 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 29 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 30 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 31 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 32 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 33 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 34 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 35 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri 36 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 37 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 38 / 38 Fotoğraf: Red Bull Content Pool