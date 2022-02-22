AlphaTauri, AT03'ün ilk gerçek fotoğraflarını yayınladı
AlphaTauri, geçtiğimiz haftalarda Misano'da düzenlediği çekim gününe dair çeşitli fotoğraflar yayınladı ve yeni AT03'ü gerçek anlamda ilk kez göstermiş oldu.
AlphaTauri, 100 kilometrelik reklam filmi çekimi kapsamında geçtiğimiz haftalarda yeni AT03'ü ilk kez piste çıkarmıştı..
Test için İtalya'daki Misano pisti kullanıldı ve Barselona testine kadar araçla ilgili hiçbir fotoğraf yayınlanmadı.
Fakat yarın tüm araçlar zaten pist üstünde görüleceği için takım, etkinliğe dair görüntüleri yayınlamaya karar verdi.
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Teste hem Pierre Gasly hem de Yuki Tsunoda katılırken, ikili toplamda 100 kilometre tamamladılar.
Gasly, "Yeni araç gerçekten farklı. Pist ıslak ve bu nedenle de kaygan olmasına rağmen ilk sürüş hissinin oldukça iyi olduğunu söylemeliyim."
"Umarım bu yeni nesil araçlar yarışları geliştirir. Bu da biz, sürücüler için iyi heyecan verici olur. Bu kesinlikle keşfedilmesi gereken yeni bir araç." derken, Tsunoda ise, "Bir çekim gününde az sayıda tur atabiliyorsunuz fakat şimdiye kadar keşfettiğim şeylerden yola çıkarak, AT03 hakkında olumluyum" dedi.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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