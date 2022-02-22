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Formula 1 Haberler

AlphaTauri, AT03'ün ilk gerçek fotoğraflarını yayınladı

AlphaTauri, geçtiğimiz haftalarda Misano'da düzenlediği çekim gününe dair çeşitli fotoğraflar yayınladı ve yeni AT03'ü gerçek anlamda ilk kez göstermiş oldu.

AlphaTauri, AT03'ün ilk gerçek fotoğraflarını yayınladı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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AlphaTauri, 100 kilometrelik reklam filmi çekimi kapsamında geçtiğimiz haftalarda yeni AT03'ü ilk kez piste çıkarmıştı..

Test için İtalya'daki Misano pisti kullanıldı ve Barselona testine kadar araçla ilgili hiçbir fotoğraf yayınlanmadı.

Fakat yarın tüm araçlar zaten pist üstünde görüleceği için takım, etkinliğe dair görüntüleri yayınlamaya karar verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Teste hem Pierre Gasly hem de Yuki Tsunoda katılırken, ikili toplamda 100 kilometre tamamladılar.

Gasly, "Yeni araç gerçekten farklı. Pist ıslak ve bu nedenle de kaygan olmasına rağmen ilk sürüş hissinin oldukça iyi olduğunu söylemeliyim."

"Umarım bu yeni nesil araçlar yarışları geliştirir. Bu da biz, sürücüler için iyi heyecan verici olur. Bu kesinlikle keşfedilmesi gereken yeni bir araç." derken, Tsunoda ise, "Bir çekim gününde az sayıda tur atabiliyorsunuz fakat şimdiye kadar keşfettiğim şeylerden yola çıkarak, AT03 hakkında olumluyum" dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
1/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
2/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
3/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
4/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
5/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
6/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
7/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
8/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
9/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
10/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
11/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
12/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
13/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
14/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
15/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
16/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
17/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
18/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
19/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
20/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
21/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
22/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
23/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
24/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
25/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
26/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
27/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
28/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
29/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
30/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
31/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
32/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
33/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
34/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
35/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, AlphaTauri
Pierre Gasly, AlphaTauri
36/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
37/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
38/38

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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