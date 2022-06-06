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AlphaTauri araçta dramatik değişiklikler planlamıyor

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, Aston Martin gibi büyük bir değişiklikten kaçınmaya çalıştıklarını söylüyor.

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AlphaTauri araçta dramatik değişiklikler planlamıyor
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Geçtiğimiz iki sezonu orta grupta geçiren AlphaTauri, bu sezon itibariyle biraz geri adım atmış gibi görünüyor, özellikle Toro Rosso/AlphaTauri ile 1 zafer ve 3 podyum elde eden Pierre Gasly iyi bir sonuca hasret durumda. Aracın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkartamamış olmaları da bu durumda pay sahibi.

Padoktaki genel görüş, yeni kuralları yorumlamanın daha iyi yollarının bulunacağı ve sezon ilerledikçe araçların önemli ölçüde değişeceği yönündeydi.

Aston Martin bu yolu izleyen takımlardan biri. Sezona kötü bir başlangıç ​​yapan ve büyük güncellemeler getireceğini duyuran takım, İspanya'ya "yarım bir araç" getirerek toplu değişiklikler yaptı.

Ancak AlphaTauri söz konusu olduğunda Egginton, mevcut paketlerinin aracı daha iyi ayarlamalarını sağlayacağından emin olduklarını açıkladı.

Motorsport İtalya'ya konuşan Egginton, "Motor kapağının altında aerodinamik anlamda maksimum özgürlük verecek bir paket oluşturmaya çalıştık."

"Aerodinamik kazanç elde etmek için aracın üst kısmında büyük bir değişiklik yapmamız gerekiyorsa bir garantiye sahip olduğumuzu düşünmek isteriz." 

"Rüzgar tünelinde bir şey bulup onu araca yerleştirmek için bir sürü görünmez, performans dışı iş yapmak çok ama çok sinir bozucu bir şey." dedi.

“Gideceğimiz yolu biliyoruz ve belli bir gelişim eğrisine sahibiz, aracı tamamen değiştirmeyeceğiz. Ancak benim için kilit nokta tasarladığımız paketi koruyabilmek, çünkü bütçe sınırı nedeniyle performans dışı değişikliklerden kaçınmanız ve büyük rakamlardan bahsetmediğiniz sürece yalnızca son aerodinamik güncellemeleri takip etmeniz gerekiyor.

"Bütçe sınırı elinizdeki parayı akıllıca harcamanız gerektiğini söylüyor. Bu yüzden gereksiz işlerden kaçınmaya çalışıyoruz.” dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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