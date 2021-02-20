AlphaTauri, aracın arka kısmını geliştirmemiş

AlphaTauri, 2021 Formula 1 aracını cuma günü düzenlediği lansmanla tanıttı ve yapılan lansmanın ardından araçta çok fazla değişiklik olmadığı yorumları vardı.

Takım, bu yıl sahip olduğu iki gelişim hakkını da aracın ön tarafı için kullandı ve dar burun tasarımına geçiş yaptı. Ayrıca ön süspansiyonun dış aksamı ve direksiyon sisteminde de değişiklikler oldu.

Aracın arka tarafında ise, kurallar Red Bull'dan süspansiyon ve vites kutusu almayı mümkün kılsa da, takım bu fırsatı geri çevirdi.

Çünkü İtalyan ekip, bütçe sınırından ötürü kaynaklarını büyük oranda 2022 aracına ayırmayı seçti.

AlphaTauri'nin teknik direktörü Egginton, Japon as-web.jp'ye verdiği demeçte, “Bu, elbette kolay bir karar değildi. Olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirdik."

"Gelişim hakkı kullanmadan yeni bir vites kutusuna geçmek kesinlikle çekici bir seçenekti, ancak en çok geliştirmek istediğim yer şasinin ön tarafıydı."

"Yine de önümüzdeki yılın araçları büyük ölçüde farklı olacak. Bu yüzden kaynaklarımızı orada yoğunlaştırmalıyız."

"Geçen yılki AT01 çok iyiydi, özellikle arka tarafın dengesi gerçekten tatmin ediciydi. Bu yüzden değişiklik yapmaya gerek olmadığına karar verdik." dedi.