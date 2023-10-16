AlphaTauri, Amerika’ya taban güncellemesi getirecek

İtalyan takım, araçları AT04 için son büyük güncelleme paketini Singapur Grand Prix’sine getirmişti. Singapurun ardından Katar’da ise tabanda ufak güncellemeler görmüştük.

Katar'daki ufak taban güncellemesi hakkında açıklamalar yapan araç performans şefi Guilherme Dezoteux, açıklamada şu açıklamalara yer vermişti: "Buraya getirdiğimiz taban güncellemesinin asıl amacı dayanıklılığı arttırmak."

"Tabandaki küçük sayılacak güncelleme ile aero yüzeyini daha sağlam hale getirmeyi amaçladık. En büyük parça güncellememizi tabanı ve gövdeyi tamamen değiştirdiğimiz Singapur’da getirmiştik."

Singapur güncellemesinden sonra aracın düzlük performansına kıyasla viraj performansında gelişme gören Dezoteux, sözlerine şöyle devam etti: "Araç şüphesiz ileriye doğru bir adım attı. Bu ileriye doğru adımın bizi Q3’e yakınlaştıran ana unsur olduğunu düşünüyoruz."

Faenza merkezli ekip, Amerika’da gelecek güncelleme ile birlikte aracın sezon ortasından beri yakaladığı ivmeyi devam ettireceğini umuyor.

AT04’ün güncellemeleri hakkındaki açıklamalarına devam eden Dezoteux sözlerini şöyle tamamladı: "Taban tüm takımların üzerine en çok çalıştığı parça. Taban araştırmaları araç güncellemesi için hâlen yüksek potansiyel taşıyor."

"Bu yüzden Austin için yeni bir taban getiriyoruz. Umarım getireceğimiz taban bizi ileriye taşır."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

“Diğer yandan Silverstone’dan bu yana getirdiğimiz güncellemelerin sonuç verdiğini ve bunun aerodinami departmanımız için iyi işaretler olduğu söylenebilir. "

"Yaptığımız güncellemelerin sonuç vermesi aracımızı iyi analiz ettiğimizi, rüzgar tüneli ve CFD zamanını verimli kullandığımızı ve aero yüzeyindeki güncellemeleri başarıyla tamamladığımız anlamına gelir. Bunların hepsi zincirin birer halkası gibidir.”

Takımın yaptığı güncellemeler, Ricciardio’nun yokluğunda koltuğa oturan yedek pilot Liam Lawson’un kariyerinin en iyi derecesi olan dokuzunculuğu elde etmesi ile taçlandırıldı.

Hollanda Grand Prix antrenman seansında sakatlandıktan sonra pistlerden uzak kalan Ricciardo’nun Austin’de yapılacak yarışta pistlere geri dönmesi bekleniyor.

Sezonun bitimine beş yarış kala Alpha Tauri takımlar şampiyonasında 5 puanla son sırada bulunuyor. İtalyan ekibinin ana rakipleri Haas 12, Alfa Romeo 16, Williams ise 23 puana sahip.