AlphaTauri, Abu Dhabi antrenman seansında Hadjar'a şans verecek

Tüm Formula 1 takımları, sportif kurallar gereği yıl boyunca çaylak pilotlara iki kez cuma antrenmanlarında sürüş yapma fırsatı vermek zorundalar.

Buna göre bu sürücülerin en fazla iki F1 yarışına çıkmış isimler olması gerekiyor.

AlphaTauri sezona Nyck de Vries ile başladığı için bu haklardan ilkini kullanmış oldu. Takım şimdi ikinci hakkı kimin kullanacağına karar verdi.

Bu kapsamda şu anda Hitech ile F2'de yarışan Isack Hadjar, Abu Dhabi'deki ilk seansta piste çıkacak. Takım patronu Franz Tost, Hollanda Grand Prix'si öncesi FIA basın toplantısında bu kararı doğruladı.

Fransız pilot şu anda Formula 2'de 15. sırada yer alıyor ve bu yıl Red Bull Ring'deki Sprint Yarışı'nda podyuma çıktı.

Hadjar geçen sezon Red Bull'un Genç Sürücü programına katıldı ve o sezon Formula 3'te şampiyonluk için savaştı.

Red Bull'un geniş bir genç sürücü ekibi var ve Hadjar mevcut F2 sezonunda yer alan beş Red Bull sürücüsünden birisi.

Isack Hadjar, Hitech GP Fotoğraf: Red Bull Content Pool