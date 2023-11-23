AlphaTauri, Abu Dabi'ye neden büyük bir "joker" F1 güncellemesi getiriyor?

AlphaTauri , 2023 sezonunun son üçte birlik bölümünde büyük adımlar attı ve kademeli zemin güncellemeleriyle birlikte Singapur'dan itibaren kendi tasarımı yerine Red Bull'un RB19 arka süspansiyonunu alması AT04'ün dengesini artırdı.

Bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılacak sezon finalinde AlphaTauri'nin, şu anda yedi puan farkla önde olan Williams'ı yedincilik için geçme şansı hâlâ bulunuyor.

Motorsport.com'a özel konuşan AlphaTauri CEO'su Peter Bayer, AT04'ün zemininde yapılan bir başka değişikliği de kapsayan Abu Dabi güncellemesinin asıl amacının 2024 aracı için bir deneme olduğunu söyledi.

Ancak Bayer, bu güncellemenin ekibin "Williams'ı kovalamak" için "arka cebinde küçük bir joker" olmasını umuyor ve araçlarının birkaç salise hızlanmasını bekliyor.

Bayer, "Herkes Williams'ı çizgiye kadar kovalamak için motive olmuş durumda ve Abu Dhabi için büyük bir güncellememiz var, bunun bize üst sıralar için savaşırken eksik onda birleri vereceğini umuyoruz."

"Asıl stratejik hedefimiz 2024'tü, ancak şimdi kendimizi bu duruma soktuğumuz için, arka cebimizde küçük bir jokerimiz daha olduğunu söylemek işe yarıyor."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

"Her şeyden önce çalışması gerekiyor, ancak CFD ve rüzgar tünelinden gördüğümüz veriler çok umut verici ve daha fazlasını bulmamıza yardımcı olacak. Her şey denge, aerodinamik verimlilik ve arka taraftaki yere basma kuvvetiyle ilgili." dedi.

Takımın teknik direktörü Jody Egginton, güncellemenin bir "AR&GE egzersizi" olduğunu ve gelecek yılki istikrarlı kurallar nedeniyle uygulanabilir olduğunu, böylece herhangi bir dersin 2024 otomobiline taşınabileceğini sözlerine ekledi.

Egginton, "Bu bir zemin ve gelecek yıl için bir şeyler öğrenmekle ilgili. Bu her şeyden çok bir AR&GE alıştırması."

"Bu, yılın son yarışında bir pozisyon için mücadele edebileceğimize dair herhangi bir görüşümüz olmadan çok önce, uzun süredir planda olan bir şeydi, bu yüzden bundan tamamen bağımsız. Bu bir AR&GE çalışması."

"İstikrarlı kurallar nedeniyle işleri ileriye taşımak kolay ve Abu Dabi'deki zemin güncellemesi de bunun bir parçası."

"Bu size biraz daha zorlama ve gelecek yıl düzenlemelerin sabit olduğunu bilerek daha fazla öğrenme fırsatı veriyor." dedi.