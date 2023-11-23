AlphaTauri, Abu Dabi'ye neden büyük bir "joker" F1 güncellemesi getiriyor?
AlphaTauri, sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'ye getirdikleri büyük güncellemenin, takımlar şampiyonasında yedincilik için kovaladığı Williams'a karşı kendilerine "ekstra" bir destek sağlayacağını, asıl amacın 204 çalışmaları olduğunu açıkladı.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"
Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"
AlphaTauri, 2024 F1 takımı için iki yeni Amerikalı sponsor buldu
AlphaTauri, 2024 F1 takımı için iki yeni Amerikalı sponsor buldu AlphaTauri, 2024 F1 takımı için iki yeni Amerikalı sponsor buldu
Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika"
Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika" Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika"
Son Haberler
Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"
Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"
Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı
Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı
F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!
F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!
Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"
Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar