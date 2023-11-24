AlphaTauri, Abu Dabi için yepyeni bir taban hazırladı

Motorsport.com tarafından daha önce bildirildiği üzere AlphaTauri, 2023 sezon finali için AT04'e yeni bir taban hazırladı.

2024 aracı için bir AR&GE öğesi olarak tasarlanan bu güncellemenin aynı zamanda tempoyu birkaç ondalık arttırması ve şampiyona yedinciliği için verilen savaşta takıma yardım etmesi planlanıyor.

FIA'nın Cuma sabahı yayınladığı teknik belgede AlphaTauri, "Tabanın ön kısmının yere basma gücü oluşumunu iyileştirmek için" ana gövdenin yanı sıra taban kenarının yenilendiğini doğruladı.

Taban kenarı kanadının ön kısmı, arkaya doğru akış kalitesini artırmak için azaltılırken, arka kısım -o bölgedeki- yükü arttırmak amacıyla yükseltildi.

Photo by: Filip Cleeren AlphaTauri AT04 floor

Yapılan açıklamaya göre Aston Martin de hafta sonuna yeni bir arka kanat getirmiş durumda ve getirilen paketin içerisinde bir de kiriş kanat var.

Arka kanadın özellikle üst kısmında değişiklikler yapılmış durumda.

Kiriş kanat, arka kanattaki değişikliklerle birlikte çalışacak şekilde yenilenirken, uç plakanın daha verimli olması ve farklı sürüklenme aralıklarında çalışması amaçlanıyor.

Alfa Romeo ise yeni bir ön kanat getirdi ve bu hafta sonuna güncelleme getiren son F1 takımı oldu.

Yeni kanat, aracın aerodinamik verimliliğini artırmayı amaçlıyor.