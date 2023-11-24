AlphaTauri, Abu Dabi için yepyeni bir taban hazırladı
AlphaTauri, Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sine yeni bir taban getirdiğini doğruladı.
Motorsport.com tarafından daha önce bildirildiği üzere AlphaTauri, 2023 sezon finali için AT04'e yeni bir taban hazırladı.
2024 aracı için bir AR&GE öğesi olarak tasarlanan bu güncellemenin aynı zamanda tempoyu birkaç ondalık arttırması ve şampiyona yedinciliği için verilen savaşta takıma yardım etmesi planlanıyor.
FIA'nın Cuma sabahı yayınladığı teknik belgede AlphaTauri, "Tabanın ön kısmının yere basma gücü oluşumunu iyileştirmek için" ana gövdenin yanı sıra taban kenarının yenilendiğini doğruladı.
Taban kenarı kanadının ön kısmı, arkaya doğru akış kalitesini artırmak için azaltılırken, arka kısım -o bölgedeki- yükü arttırmak amacıyla yükseltildi.
Photo by: Filip Cleeren
AlphaTauri AT04 floor
Yapılan açıklamaya göre Aston Martin de hafta sonuna yeni bir arka kanat getirmiş durumda ve getirilen paketin içerisinde bir de kiriş kanat var.
Arka kanadın özellikle üst kısmında değişiklikler yapılmış durumda.
Kiriş kanat, arka kanattaki değişikliklerle birlikte çalışacak şekilde yenilenirken, uç plakanın daha verimli olması ve farklı sürüklenme aralıklarında çalışması amaçlanıyor.
Alfa Romeo ise yeni bir ön kanat getirdi ve bu hafta sonuna güncelleme getiren son F1 takımı oldu.
Yeni kanat, aracın aerodinamik verimliliğini artırmayı amaçlıyor.
Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"
Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"
AlphaTauri, 2024 F1 takımı için iki yeni Amerikalı sponsor buldu
AlphaTauri, 2024 F1 takımı için iki yeni Amerikalı sponsor buldu AlphaTauri, 2024 F1 takımı için iki yeni Amerikalı sponsor buldu
Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika"
Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika" Ricciardo: "Vegas’a bayılıyorum. Burada olmak harika"
Son Haberler
Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"
Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"
Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı
Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı
F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!
F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!
Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"
Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar