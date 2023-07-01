AlphaTauri, 2024'te Toro Rosso adına dönmeyecek

AlphaTauri'nin yeni CEO'su Peter Bayer, takımın güçlü bir kimlik oluşturmasının önemli olduğunu doğruladı ve sponsorlara bağlı olmayabilecek bir isim bulabileceklerini söyledi.

Bayer, Marko'nun daha önceki açıklamaları hakkında şunları söyledi: "Helmut'un bahsettiği şey aslında tam olarak bununla ilgili devam eden bir iç görüşme."

"Takım için isim sponsoruna daha az bağımlı olduğumuz, Toro Rosso'dan AlphaTauri'ye geçmek gibi adımlar yerine bize süreklilik ve güçlü bir temel sağlayacak bir kimlik nasıl oluşturabiliriz? Şu anda tam olarak bunu tartışıyoruz. Sanırım Helmut da tam olarak buna atıfta bulundu."

"Sadece pistte değil, sponsorlar, basın, taraftarların ilgisi ve daha pek çok şey için rekabet içindeyiz. Bunun için insanların sizin ne olduğunuzu bilmesi gerekiyor."

Bu tür bir adla yan yana olabilecek olası isim sponsoruyla ilgili olarak Bayer, "Bu yeniden markalaşma çalışmasının ve bu takımın bir dizi değerini ya da portföyünü oluşturma sürecinin bir parçası da elbette birkaç sponsorla görüşmektir."

"Bu sponsorlarla takımın isim sponsoru olma seçeneğini görüşüyoruz.. Maalesef, Gizlilik Sözleşmeleri nedeniyle herhangi bir ayrıntıyı açıklayamıyoruz."

"Ancak evet, isim sponsorluğu konusunda aktif olarak kendileriyle görüşüyoruz ve ilerliyoruz. Şu anda AlphaTauri'ye sahibiz. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek olan iyi bir anlaşmamız var ve bununla gurur duyuyoruz." dedi.

"Bu anlaşmanın bitmesiyle birlikte, ileriye dönük başkalarıyla görüşüyoruz." açıklamasında bulundu.