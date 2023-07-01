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Formula 1 Haberler

AlphaTauri, 2024'te Toro Rosso adına dönmeyecek

AlphaTauri F1 takım patronu Franz Tost, takımın 2024'te yeniden Toro Rosso adına dönmeyeceğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Pierre Gasly, Toro Rosso STR14

Takım, 2020 sezonundan bu yana Red Bull Grubuna ait kıyafet şirketi olan AlphaTauri'nin adını taşıyor.

Fakat Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun açıkladığı üzere, bu konudaki anlaşma bitiyor ve yakında yeni bir isme geçiş yapacaklar.

Henüz takımın bir sponsorun adını alıp almayacağı veya tamamen yeni bir isim kullanıp kullanmayacağı net değil.

Eğer ikinci yol seçilirse, Toro Rosso adına dönüş fırsatı doğabilir. Fakat Tost, önceliklerinin yeni bir sponsor bulmak olduğunu söylüyor.

Eski adın kullanılıp kullanılamayacağı sorulduğunda, "Sanmıyorum. Bence daha fazla para kazanmak için farklı ihtimaller var."

"Bu dönemde tüm takımlar sponsorlarla müzakereler yapıyor. Tabii ki bizim de görüşmelerimiz var ve isim sponsoru çok cazip bir seçenek. Önümüzdeki aylarda müzakerelerin nereye varacağını göreceğiz."

"Şu anda farklı şirketlerle görüşüyoruz. Scuderia AlphaTauri'ye büyük bir ilgi olduğu için şanslıyız. Ancak hiçbir şey onaylanmadı, henüz hiçbir şey imzalanmadı. Bunun birkaç gün içinde tamamlanacağını düşünmüyorum. Sanırım her şeyin düzene girmesi birkaç ay alacak." cevabını verdi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

AlphaTauri'nin yeni CEO'su Peter Bayer, takımın güçlü bir kimlik oluşturmasının önemli olduğunu doğruladı ve sponsorlara bağlı olmayabilecek bir isim bulabileceklerini söyledi.

Bayer, Marko'nun daha önceki açıklamaları hakkında şunları söyledi: "Helmut'un bahsettiği şey aslında tam olarak bununla ilgili devam eden bir iç görüşme."

"Takım için isim sponsoruna daha az bağımlı olduğumuz, Toro Rosso'dan AlphaTauri'ye geçmek gibi adımlar yerine bize süreklilik ve güçlü bir temel sağlayacak bir kimlik nasıl oluşturabiliriz? Şu anda tam olarak bunu tartışıyoruz. Sanırım Helmut da tam olarak buna atıfta bulundu."

"Sadece pistte değil, sponsorlar, basın, taraftarların ilgisi ve daha pek çok şey için rekabet içindeyiz. Bunun için insanların sizin ne olduğunuzu bilmesi gerekiyor."

Bu tür bir adla yan yana olabilecek olası isim sponsoruyla ilgili olarak Bayer, "Bu yeniden markalaşma çalışmasının ve bu takımın bir dizi değerini ya da portföyünü oluşturma sürecinin bir parçası da elbette birkaç sponsorla görüşmektir."

"Bu sponsorlarla takımın isim sponsoru olma seçeneğini görüşüyoruz.. Maalesef, Gizlilik Sözleşmeleri nedeniyle herhangi bir ayrıntıyı açıklayamıyoruz."

"Ancak evet, isim sponsorluğu konusunda aktif olarak kendileriyle görüşüyoruz ve ilerliyoruz. Şu anda AlphaTauri'ye sahibiz. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek olan iyi bir anlaşmamız var ve bununla gurur duyuyoruz." dedi.

"Bu anlaşmanın bitmesiyle birlikte, ileriye dönük başkalarıyla görüşüyoruz." açıklamasında bulundu.

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