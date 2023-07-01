AlphaTauri, 2024'te Toro Rosso adına dönmeyecek
AlphaTauri F1 takım patronu Franz Tost, takımın 2024'te yeniden Toro Rosso adına dönmeyeceğini söyledi.
Takım, 2020 sezonundan bu yana Red Bull Grubuna ait kıyafet şirketi olan AlphaTauri'nin adını taşıyor.
Fakat Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'nun açıkladığı üzere, bu konudaki anlaşma bitiyor ve yakında yeni bir isme geçiş yapacaklar.
Henüz takımın bir sponsorun adını alıp almayacağı veya tamamen yeni bir isim kullanıp kullanmayacağı net değil.
Eğer ikinci yol seçilirse, Toro Rosso adına dönüş fırsatı doğabilir. Fakat Tost, önceliklerinin yeni bir sponsor bulmak olduğunu söylüyor.
Eski adın kullanılıp kullanılamayacağı sorulduğunda, "Sanmıyorum. Bence daha fazla para kazanmak için farklı ihtimaller var."
"Bu dönemde tüm takımlar sponsorlarla müzakereler yapıyor. Tabii ki bizim de görüşmelerimiz var ve isim sponsoru çok cazip bir seçenek. Önümüzdeki aylarda müzakerelerin nereye varacağını göreceğiz."
"Şu anda farklı şirketlerle görüşüyoruz. Scuderia AlphaTauri'ye büyük bir ilgi olduğu için şanslıyız. Ancak hiçbir şey onaylanmadı, henüz hiçbir şey imzalanmadı. Bunun birkaç gün içinde tamamlanacağını düşünmüyorum. Sanırım her şeyin düzene girmesi birkaç ay alacak." cevabını verdi.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
AlphaTauri'nin yeni CEO'su Peter Bayer, takımın güçlü bir kimlik oluşturmasının önemli olduğunu doğruladı ve sponsorlara bağlı olmayabilecek bir isim bulabileceklerini söyledi.
Bayer, Marko'nun daha önceki açıklamaları hakkında şunları söyledi: "Helmut'un bahsettiği şey aslında tam olarak bununla ilgili devam eden bir iç görüşme."
"Takım için isim sponsoruna daha az bağımlı olduğumuz, Toro Rosso'dan AlphaTauri'ye geçmek gibi adımlar yerine bize süreklilik ve güçlü bir temel sağlayacak bir kimlik nasıl oluşturabiliriz? Şu anda tam olarak bunu tartışıyoruz. Sanırım Helmut da tam olarak buna atıfta bulundu."
"Sadece pistte değil, sponsorlar, basın, taraftarların ilgisi ve daha pek çok şey için rekabet içindeyiz. Bunun için insanların sizin ne olduğunuzu bilmesi gerekiyor."
Bu tür bir adla yan yana olabilecek olası isim sponsoruyla ilgili olarak Bayer, "Bu yeniden markalaşma çalışmasının ve bu takımın bir dizi değerini ya da portföyünü oluşturma sürecinin bir parçası da elbette birkaç sponsorla görüşmektir."
"Bu sponsorlarla takımın isim sponsoru olma seçeneğini görüşüyoruz.. Maalesef, Gizlilik Sözleşmeleri nedeniyle herhangi bir ayrıntıyı açıklayamıyoruz."
"Ancak evet, isim sponsorluğu konusunda aktif olarak kendileriyle görüşüyoruz ve ilerliyoruz. Şu anda AlphaTauri'ye sahibiz. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek olan iyi bir anlaşmamız var ve bununla gurur duyuyoruz." dedi.
"Bu anlaşmanın bitmesiyle birlikte, ileriye dönük başkalarıyla görüşüyoruz." açıklamasında bulundu.
Vasseur: "Sıralama turları, yaptığımız iş için iyi bir ödül oldu"
Red Bull: "Perez'in koltuğu risk altında değil"
Magnussen ve De Vries, yarışa pit yolundan başlayacak
Magnussen ve De Vries, yarışa pit yolundan başlayacak Magnussen ve De Vries, yarışa pit yolundan başlayacak
Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak
Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak
Tost ve Marko: "De Vries gelişmek zorunda"
Tost ve Marko: "De Vries gelişmek zorunda" Tost ve Marko: "De Vries gelişmek zorunda"
Son Haberler
Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"
Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik" Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"
Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"
Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım" Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"
Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"
Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün" Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"
Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!
Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti! Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.