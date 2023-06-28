AlphaTauri, 2024'te takım ismini değiştirecek

Red Bull, Formula 1'de iki ayrı takımın sahibi konumunda ve ana takım Red Bull Racing adını taşırken, ikinci takım AlphaTauri adını taşıyor.

AlphaTauri, normalde Red Bull'un bünyesinde yer alan bir giyim şirketi.

Fakat Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, gelecek sezon AlphaTauri takımının adını değiştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Avusturyalı danışman, takımın yeni isminin ne olacağını açıklamadı fakat takımda önemli değişiklikler olacağını söyledi.

Helmut Marko, Avusturya'da yayınlanan Kleinezeitung'a verdiği demeçte, "2024 yılında AlphaTauri'nin Laurent Mekies ve Peter Bayer olmak üzere iki yeni lideri olacak."

"Ayrıca takımın yeni sponsorları ve yeni bir ismi olacak."

"Gelişim için bir yön belirledik, bu kapsamda kuralların izin verdiği bileşenleri Red Bull Racing'den alacağız. Her şeyi kendiniz üretmek doğru yol değil" dedi.

Marko, 2024 için AlphaTauri kadrosunun muhtemelen değişeceğini açıkça belirtti.

"Sonuçlar ve cezalar sinir bozucu olsa da Yuki temelde çok iyi bir sezon geçiriyor. Fakat en önemli şey yüksek hıza sahip olması."

"Nick de Vries'e gelirsek, onun performansından memnun değiliz ve ne yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool