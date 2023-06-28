Kayıt Ol
Önceki / Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız Sonraki / Alonso: "Takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almaya çalışacağız"
Formula 1 Haberler

AlphaTauri, 2024'te takım ismini değiştirecek

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, AlphaTauri'nin 2024'te farklı bir isim altında yarışacağını söylüyor.

Ekleyen:
Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Red Bull, Formula 1'de iki ayrı takımın sahibi konumunda ve ana takım Red Bull Racing adını taşırken, ikinci takım AlphaTauri adını taşıyor.

AlphaTauri, normalde Red Bull'un bünyesinde yer alan bir giyim şirketi.

Fakat Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, gelecek sezon AlphaTauri takımının adını değiştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Avusturyalı danışman, takımın yeni isminin ne olacağını açıklamadı fakat takımda önemli değişiklikler olacağını söyledi.

Helmut Marko, Avusturya'da yayınlanan Kleinezeitung'a verdiği demeçte, "2024 yılında AlphaTauri'nin Laurent Mekies ve Peter Bayer olmak üzere iki yeni lideri olacak."

"Ayrıca takımın yeni sponsorları ve yeni bir ismi olacak."

"Gelişim için bir yön belirledik, bu kapsamda kuralların izin verdiği bileşenleri Red Bull Racing'den alacağız. Her şeyi kendiniz üretmek doğru yol değil" dedi.

Marko, 2024 için AlphaTauri kadrosunun muhtemelen değişeceğini açıkça belirtti. 

"Sonuçlar ve cezalar sinir bozucu olsa da Yuki temelde çok iyi bir sezon geçiriyor.  Fakat en önemli şey yüksek hıza sahip olması."

"Nick de Vries'e gelirsek, onun performansından memnun değiliz ve ne yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

paylaşım
yorumlar

Aston Martin, Red Bull'un DRS avantajından rahatsız

Alonso: "Takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almaya çalışacağız"
Daha fazlası
Ezel Tan
Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Formula 1
Kanada GP

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu" Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Alonso: "Takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almaya çalışacağız"

Alonso: "Takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almaya çalışacağız"

Formula 1
Kanada GP

Alonso: "Takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almaya çalışacağız" Alonso: "Takımlar şampiyonasındaki ikinciliği geri almaya çalışacağız"

Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor

Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor

Formula 1

Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor Norris, McLaren F1'in güncellemelerini görmek için sabırsızlanıyor

Son Haberler

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

F1 Formula 1
Kanada GP

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu" Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli

Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli

F1 Formula 1
Kanada GP

Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli

Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"

Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"

F1 Formula 1
Kanada GP

Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar" Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"

Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"

Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"

F1 Formula 1

Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor" Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol