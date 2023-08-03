AlphaTauri, 2024'te RB19'u mu kullanacak?

Bu sezon Red Bull'un RB19 aracı 12 yarışta elde ettiği 12 galibiyetle gridin en iyisi olurken, Milton Keynes ekibi üst üste ikinci kez Takımlar Şampiyonu olma yönünde ilerliyor.

Ancak AlphaTauri AT04, dokuzuncu sıradaki Alfa Romeo'nun dokuz puanına kıyasla sadece üç puanla gridin en yavaş aracı olarak biliniyor.

Bu durum AlphaTauri'de Nyck de Vries'in yerini tecrübeli Daniel Ricciardo'nun alması gibi önemli bir değişikliğe yol açtı. Sezon sonunda da takım patronu Franz Tost'un yerini Laurent Mekies alacak.

Tüm bunların ortasında Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, "Red Bull Racing ile işbirliği, maliyet sınırı ve sinerji açısından AlphaTauri daha yakın olacak." diyor.

Peki bu işbirliği AlphaTauri'nin gelecek sezon RB19'u kullanmasına kadar uzanabilir mi?

Croft, Sky F1 podcast'inde "Beni ilgilendiren AlphaTauri, takım buradan nereye gidecek?"

"Yuki Tsunoda iyi sürüyor, bu yıl puanlar elde etti. Nyck de Vries için durum aynı şekilde gelişmedi ama ona biraz daha zaman verilmesini isterdim. Ama onu neden takımdan gönderdiklerini anlıyorum."

"Bence Daniel Ricciardo sadece Yuki için değil Checo [Perez] için de bir motivasyon kaynağı oldu. Son birkaç yarışta bu, işe yaramış gibi görünüyor."

"Peki Danny Ricciardo gelecek yıl gerçekten AlphaTauri için yarışmak istiyor mu? Eğer AlphaTauri çok daha iyi bir araç geliştirirse bu mümkün."

"Aslında AlphaTauri'nin gelecek yılki aracının RB19 olacağına dair birçok söylenti var."

"Bu daha önce de oldu. Örneğin Super Aguri bir yıllık Honda ile yarışmıştı. Sezon başında işe yarıyor ve kısa sürede gelişiyorsunuz."

"Ama AlphaTauri için kesinlikle işe yarayacaktır. Yine de bu sadece padok söylentisi."

Jody Egginton, Technical Director of Scuderia AlphaTauri, Franz Tost, Scuderia AlphaTauri Team Principal Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri'nin tasarlamadığı ve fikri mülkiyet haklarına sahip olmadığı parçaları içeren bir RB19'u kullanması, müşteri araçlarının 2010 yılında spordan men edilmesi nedeniyle takım için zorlu bir dönem olacaktır.

Listelenen takım bileşenleri, devredilebilir bileşenler, standart tedarik bileşenleri ve açık kaynak bileşenlerinin dağılımına göre takım ya Red Bull'dan bazı parçaların IP'sini satın alacak ya da araçtaki parçaları değiştirecektir.

Listelenen takım bileşenlerinin 'tasarımı, üretimi ve fikri mülkiyeti tek bir rakibe veya onun temsilcileri tarafından sahip olunan ve/veya kontrol edilen bileşenler' ile ilgili olduğu göz önüne alındığında, bu durum AlphaTauri'nin tüm Red Bull parçalarını almasını engelleyecektir.

Basitçe ifade etmek gerekirse, bu 'listelenen takım bileşenlerinin' tasarımı tamamen ekibin kendi çalışması olmalı ve rakip firmalardan alınmamalıdır. Bu durum, parçalara temel teşkil eden geçmiş çalışmaları da içermektedir.