AlphaTauri, 2024 pilot kadrosuna karar verdi
AlphaTauri'nin 2024 sezonu için hem Yuki Tsunoda hem de Daniel Ricciardo'nun hizmetlerini sürdürmeye karar verdiği bildirildi.
Alman yayın organı Auto Motor und Sport, hem Tsunoda hem de Ricciardo'nun 2024 yılında AlphaTauri'de kalacağını ve Tsunoda'nın anlaşmasının bu hafta sonu kendi evindeki yarışta açıklanacağını bildirdi.
Ricciardo'nun Zandvoort'ta elinden sakatlanması, çaylak Lawson'ın devreye girmesi ve Singapur'da puan kazanması da dahil olmak üzere etkileyici bir performans sergilemesiyle AlphaTauri'de karar anlamında işler bir nevi zorlaştı.
Ancak takım sahibi tarafından Red Bull'un Tsunoda ve Ricciardo'ya yeni bir anlaşma teklif edeceği bildirildi.
Bu hamle aynı zamanda Sergio Perez'in Red Bull'daki koltuğunun sallantıda olabileceği yönündeki söylentileri de sona erdirdi.
AMuS'a göre, 2021'den bu yana takımda olan Tsunoda'nın sözleşmesinin yenilenmesi bu hafta sonu Suzuka'da duyurulacak.
Liam Lawson, AlphaTauri
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Ricciardo için bu durum, Red Bull koltuğuna yeniden oturabileceğini kanıtlamak için uzun bir süresi olacağı anlamına geliyor. Perez'in Red Bull ile olan anlaşması 2024 yılında sona erecek ve Ricciardo, AlphaTauri'de kendini göstermesi halinde yeniden Max Verstappen'in takım arkadaşı olmaya aday olabilir.
AlphaTauri'nin bu kararı, geçen sezon Haas'tan ayrıldığından beri bir koltuk arayışında olan Mick Schumacher'in gride geri dönme ihtimalini de ortadan kaldırıyor.
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