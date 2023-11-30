AlphaTauri, 2024 F1 aracında viraj hızı becerisinin yan etkilerini çözecek

McLaren takım patronu Andrea Stella'ya göre Abu Dabi'deki sezon finalinde AT04'ü düşük hızlı virajlarda en iyi araç haline getiren Anglo-İtalyan ekibi, son aylarda yaptığı bir dizi istikrarlı zemin güncellemesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Bu durum takımın Williams'ı geçerek takımlar şampiyonasında yedinciliğe yükselme konusunda umutlanmasını sağladı ancak Abu Dhabi'de altıncı sıradaki Yuki Tsunoda'nın tek pit stop kumarı işe yaramadı. Yarışın sonunda Tsunoda 8. olunca, Williams 3 puan farkla yedinciliği korumuş oldu.

Güncellemelere yönelik agresif yaklaşım, takıma sezonun son üçte birlik bölümünde performans artışı sağlarken, düzlük hızındaki eksikliğinin öne çıkmasına neden oldu.

Takımın pist mühendisliği şefi Jonathan Eddolls, "Odak noktamızın bir kısmı düşük hızlı virajlar oldu. Bu biraz zayıf bir noktaydı."

"Gelecek yıl için hâlâ ele almamız gereken alanın aerodinamik verimlilik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü evet, düşük hızlı virajlarda oldukça rekabetçiyiz. Ancak bir dezavantajımız var, düzlüklerdeki en yavaş araçlardan biriyiz."

"Virajlarda zaman kazanıyoruz ama düzlüklerde kaybediyoruz. Bence yeniden bütünleşmemiz, virajlardaki yük ve aerodinamik verimlilik dengesini yeniden kurmamız gerekiyor. Ancak gelecek yıl için bunun üzerinde çalışılıyor." dedi.

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

AlphaTauri'nin muazzam zemin kazanımlarının padoktaki rakip takımların ilgisini çektiği kendisine söylendiğinde, Eddolls bunun takımın hedeflerini kaçırdığı bir alan olduğunu, bu nedenle doğru gelişim yönünü bulduktan sonra kazanılacak çok daha fazla zaman olduğunu söyledi.

Eddolls, "Sezona çok geriden başladık, bu yüzden bulmamız gereken çok şey vardı."

"Ancak Bicester ve Faenza'daki ekiplerimizin bu aracın zayıf yönlerini belirleme konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını ve ardından bunları ele almak için çok çalıştığını söylemek doğru olur."

"Sorunun bir kısmı zayıflıkları anlamak ve bence onlar da bunu anlamakta çok iyi bir iş çıkardılar. Tüm yıl boyunca aracı güncelledik, ancak puan almak için, açıkçası, önünüzde çok fazla araç var, bu aşamaya gelmek oldukça zaman aldı."

"Öncelikle hedefleri değiştiriyorsunuz, sonra bu hedefler etrafında geliştirmeniz gerekiyor, sonra parçaları buluyorsunuz, sonra parçaları üretiyorsunuz, sonra da piste getiriyorsunuz. Bu yüzden ancak Singapur'dan, sezonun ikinci bölümünden bu yana bunun meyvelerini görmeye başladık." dedi.