AlphaTauri, 2024 aracını önemli oranda değiştirecek
Red Bull ile işbirliğini daha da arttırmaya hazırlanan AlphaTauri, yeni sezona yepyeni bir araçla girme hedefinde.
Faenza merkezli takım, yeni sezona Red Bull Racing tarafından geliştirilen daha fazla parça kullanacak ve bundan ötürü gelecek yılın AlphaTauri aracı, 2022 AT04'ten önemli ölçüde farklı olacak.
Singapur Grand Prix'si hariç bu yılki tüm yarışları kazanan Red Bull, şu anda şampiyonayı domine ederken, kardeş takım AlphaTauri şu ana kadar sadece 5 puan alabildi ve şampiyonada son sırada.
AlphaTauri sezonu bu noktada tamamlarsa, 2006'dan bu yana devam eden F1 macerasının en kötü sonucunu alacak.
Takım, 2006'da dahi -sadece bir puan almasına rağmen- 9. sırada yer aldı, ki o zaman şampiyonada 11 katılımcı vardı.
Her iki takım da Honda RBPT güç ünitesine sahip ve Faenza'da üretilen şaside, Red Bull'dan alınan belirli sayıda bileşen var, ancak şimdi bunların sayısı maksimuma çıkarılacak.
Kısacası kuralların izin verdiği tüm parçalar, Red Bull'dan alınacak.
Liam Lawson, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Bu durum İtalyan takımın teknik direktörü Jody Egginton tarafından da doğrulandı.
"Bu şekilde etkileşime girmeye başladığımız 2019'dan beri, ürün yelpazesinden seçilen parçalar farklıydı ve önümüzdeki yıl bu set biraz daha değişecek."
"Bu yıla kıyasla daha fazla parça olacak."
"Müşteri ekipleri tedarikçi ekiplerden bileşen satın almaya başladığında, bütçe konusunda bir sınır olduğunu da unutmamak önemlidir. Fakat satın alınmasına izin verilen parça çeşitliliğini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkaracağız."
"Yönetimimiz bize sportif, teknik ve mali olmak üzere mevcut üç yönetmelik çerçevesinde elimizden gelen her şeyi kullanma görevi verdi."
"Ancak kullanamayacağımız bazı şeyler var."
Egginton her şeyin tam olarak nasıl gerçekleşeceğini açıklamazken, bunun iki takımın mühendisleri tarafından tartışıldığını vurguladı.
Son olarak mevcut aracın gelişimini sürdüreceklerini söyleyen Egginton, "İyi bir gelişim yönü bulmuş gibi görünüyoruz, araca düzenli güncellemeler geliyor ve bunu sağlayabildiğimiz için mutluyuz." dedi.
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