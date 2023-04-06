AlphaTauri: "2023 beklentilerimizin çok altındayız"

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2023'ün ilk üç yarış hafta sonu AlphaTauri'nin öngördüğü gibi geçmedi; Takım ilk üç yarışta sadece Yuki Tsunoda'nın aldığı birkaç puana sahip. Oysa takımın hedefleri bunun ötesindeydi.

Örneğin takım patronu Franz Tost, geçen yılı 9. sırada tamamlamalarının ardından bu sezon takımlar şampiyonasında ilk altı sırada yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Ancak ilk yarışlar çok kötü geçti ve Franz Tost, artık AlphaTauri mühendislerine güvenmediğini söyleyerek, takımını sert şekilde eleştirdi.

Teknik direktör Joddy Egginton bu konuda şöyle diyor: "Franz'ın, aracımızın henüz orta grubun ortasında yer almamızı sağlayacak kadar iyi olmaması gerçeğinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı açık. Bunu zaten açıkça ifade etti."

"Kendimiz için iyi ve geçerli hedefler belirlemiştik. Bazılarına ulaştık, bazılarına ulaşamadık ama yine de bu hedeflere ulaşacağız. Bu hedeflerin bizi rekabetçi olabilmemiz için gereken seviyeye yaklaştıracağına inanıyorum."

"Maalesef bazılarına henüz ulaşamadık. Grid o kadar yakın ki, böyle bir durumda hemen orta grubun arkasında kalıyorsunuz."

"Aynı hikayenin diğer tarafına bakarsak, eğer bu hedeflere ulaşabilirsek, orta grupta iyi bir yerde olabileceğimize eminim."

Jody Egginton, Technical Director of Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Takımın temel problemi, aracın yavaş virajlardaki hızı gibi görünüyor. Takım bu kapsamda Avustralya'ya götürdüğü taban üzerinde epey çalıştı. Egginton'a göre taban beklentileri karşılıyor.

Teknik direktörün değindiği bir diğer alan, sezon başında belirlenen hedeflerle ilgiliydi.

"Bunlar iddialı hedeflerdi. Ancak kış boyunca her şeyi kolayca tamamladığınızda, o zaman hedefler yanlış demektir. Çıtayı yüksek tutmalısınız."

"Aracın lansman özelliklerinde bazı hedeflere ulaştık ve diğerlerinde de yolumuza devam ediyorduk."

"Melbourne güncellemesi bizi bazı alanlarda daha iyi hale getirdi."

"Elbette bazı şeyleri elde edemeyebiliyorsunuz fakat bu eğlenceli değil ve kimse bunu bilerek yapmıyor."

"Şimdi her şey daha fazla gelişim için agresif olmakla ilgili. Böylece programa uymaya devam edebiliriz."

"Sezonun bu ilk aşamasında öncelikle orta gruba geri dönmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de kendi aracımızı diğer takımlardan daha hızlı geliştirmemiz gerekiyor."

"Bulunduğumuz noktada gerçek bu. Bu nedenle yılın üçüncü yarışına hemen yeni bir tabanla çıktık ki bu çoğu takımın getirdiğinden çok daha fazlası."

"Sezonun ilk bölümü tamamen aradaki farkı kapatmakla ilgili. Bunu yapmak zorundayız, başka bir seçeneğimiz yok."