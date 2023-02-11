AlphaTauri, 2023 AT04'ün renk düzenini tanıttı

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Formula 1 dünyası, daha çok Amerikalı olmaya devam ediyor. Red Bull'un ardından kardeş takımı AlphaTauri de 2023 renk düzenini New York'ta düzenlediği etkinlikte tanıttı.

Yuki Tsunoda ve Nyck de Vries'in mücadele edeceği takımın yeni renk düzenine, yeni sponsor Orlen'in gelişiyle kırmızı renk eklenmiş. Red Bull'un giyim markası olan AlphaTauri, son senelerde mavi ve beyaz ağırlıklı renk düzenleriyle yarışmıştı. Bu renkler AT04'te bulunmaya devam edecek ancak bu iki renge bu sene kırmızı renk de dahil oldu. Kırmızı renk haloda, sidepod önünde taban kenarları çitlerde, ön tekerleklerin iç kısmında bulunan karoser parçalarında, aynalarda ve arka kanatta bulunuyor.

Takım bu organizasyonda yeni renk düzenini, 2022 F1 aracı AT03'e benzer bir tasarım üzerinde uygulayarak tanıttı. Ancak bu aracın sidepod tasarımı, geçen seneki tasarımdan farklıydı. AlphaTauri AT04 ilk olarak 14 Şubat'ta Misano'daki Marco Simoncelli pistinde sahneye çıkacak.

Yeni araç daha sonra Bahreyn'deki sezon öncesi toplu testlerde görücüye çıkacak.

AlphaTauri AT04 renk düzeni

Takım Patronu Franz Tost, "Bildiğimiz gibi Formula 1; Netflix ve sosyal medya sayesinde son yıllarda popülaritesinde büyük bir artış gördü. Bu nedenle, bu pazarda büyümeye devam etmemiz son derece önemlidir. Amerikan halkına minnettarlığımızı göstermek için 2023 tasarımımızı bugün burada New York'ta tanıtabildiğimiz için çok mutluyum. Aynı şekilde, AlphaTauri'nin yeni koleksiyonlarını etkinlikte sergileyebilmesinin harika olduğunu düşünüyorum, çünkü bu yıl kıyafetlerini Amerika'da ilk kez satacaklar." dedi.

Takım ile 3. sezonuna çıkmaya hazırlanan Yuki Tsunoda, "Bu hafta New York'ta harika zaman geçirdim ve bugün buradaki etkinliğe katılmak da harikaydı. Hem yeni moda koleksiyonumuzu hem de yeni 2023 renk düzenimizi tanıtmak için harika bir yer olmuş. Scuderia AlphaTauri renkleri, yeni kıyafetleriyle harika görünüyor. Onları denemek için sabırsızlanıyorum!" dedi.

Takıma yeni katılan ve Formula 1'de ilk tam sezonunu geçirecek olan De Vries ise, "Bir AlphaTauri pilotu olarak ilk etkinliğimde bulunmaktan gerçekten keyif aldım, markayı New York Moda Haftası'nda temsil etme fırsatı benim için son derece özeldi ve markanın ne anlama geldiğini anlamamı sağladı. Renk düzeni harika görünüyor ve F/W koleksiyonunun nasıl ilham aldığını görebilirsiniz, bu yüzden onu pistte görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

AlphaTauri CEO'su Ahmet Mercan, "ABD pazarına giriyor olmak, büyümemizin bir başka adımı. Amacımız AlphaTauri'yi daha iyi tanıtmak ve satış ağımızın istikrarlı bir şekilde genişlemesinin bu konuda önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Lansman için yayınlanan videoda, AlphaTauri gösteri aracının Amerika'ya İstanbul üzerinden Turkish Cargo ile gönderildiği ve birkaç kez firmanın logosunun ekrana geldiği görülüyor.