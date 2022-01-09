AlphaTauri, 2022'de bütçe sınırı nedeniyle "zorlanmayı" bekliyor

Formula 1'de bu yıl tamamen yeni araçlara geçiş yapılacak ve geçen yılki araçta kullanılan çoğu parça, artık bu yıl kullanılamayacak. Bu da takımların maliyetini önemli oranda artırıyor.

AlphaTauri, araçla ilgili bazı kısımları yine ana takım Red Bull Racing'den alacak ve geri kalan kısmı ise tamamen yeniden geliştirecek.

Hal böyle olunca gelecek yılki bütçe sınırı AlphaTauri'nin de başını ağrıtacağa benziyor.

Tost, RaceFans ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Bence bu yıl bütçe sınırı açısından bizim için en zor yıl olacak."

"2021'de bütçe sınırının çok altındaydık. Yani geçen yıl bir sorun değildi"

"Fakat 2022'de bütçe üst sınırı 140 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon euro) olacak ve Red Bull'dan yeni parçalar aldığımız zaman, bütçe sınırına çok yakın olacağız."

AlphaTauri bu nedenle, bazı kısımları AlphaTauri'den alıp almayacakları ve alacaklarsa hangilerini alacakları konusunda iyi bir karar vermek zorundalar. Sonuçta, farklı parçaların farklı fiyat etiketleri var.

Takımlardan hiçbiri henüz bütçe sınırını aşmadı ve bundan ötürü bu konuda ceza alan biri çıkmadı. Fakat böyle bir ihlalin cezası hiç şüphesiz ağır olacak.

Tost bundan ötürü her şeyi dikkatlice değerlendirmeleri gerektiğinin farkında.

"Sezon başından itibaren maliyetlerimizin nasıl olacağını dikkatlice hesaplamamız gerekiyor. Aksi takdirde başımız belaya girebilir."

AlphaTauri, Red Bull bünyesinde yer almasına rağmen, aldığı her parça için ana şirkete para ödüyor.

Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri Fotoğraf: FIA Pool