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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

AlphaTauri: "2022 için Tsunoda'nın alternatifi yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, 2022 yılında Yuki Tsunoda ile yarışmaya devam edeceklerini ima etti.

AlphaTauri: "2022 için Tsunoda'nın alternatifi yok"

Yuki Tsunoda bu yıl Formula 1'e büyük umutlarla geldi ancak AlphaTauri ile piste çıktığı ilk 13yarışta beklentileri karşılayamadı.

Japon pilot zaman zaman iyi performans ortaya koysa da istikrarlı bir performansa sahip değildi ve bundan ötürü de eleştiri oklarının hedefi oldu.

Şu anda hem Tsunoda hem de Pierre Gasly'nin gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağı netleşmedi. Ancak takımda kalmaları neredeyse kesin olduğu düşünülüyor.

Perşembe günü bu konuda konuşan Tsunoda, takımda kalma şansını "%50" olarak yorumlamıştı.

Fakat takım patronu Franz Tost, 2022 için Tsunoda'ya alternatif olacak biri olmadığını dile getirdi.

Tost şöyle konuştu: "Kimseyi Yuki'ye alternatif olarak görmüyorum."

"Modern Formula 1 inanılmaz derecede karmaşık. Bu yüzden her zaman  yeni bir sürücünün üç yıla ihtiyacı olduğundan bahsederim."

"İşlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz ama sanırım yakında AlphaTauri'nin sürücü kadrosunu açıklayacağız."

Öte yandan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, AlphaTauri'nin sürücü kadrosunun ne zaman belli olacağı sorulduğunda, "Kararı Monza'da açıklayacağız." dedi.

Red Bull, 2022 yılında Alex Albon'u Alfa Romeo veya Williams'la gride getirmek istiyor. Ayrıca Liam Lawson da bu yıl hem Formula 2 hem de DTM'de çarpıcı bir iş yapıyor.

Ancak kaynaklar bu iki pilotun  AlphaTauri'de yarışma ihtimalleri olmadığı görüşünde.

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