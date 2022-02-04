Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / McLaren'ın eski Sportif Direktörü Sam Michael, FIA Güvenlik Komisyonu'nun başına geçiyor Sonraki / Teknik analiz: Haas'ın 2022 aracı, bize yeni araçlar hakkında ne tür bilgiler veriyor?
Formula 1 Haberler

AlphaTauri, 2022 güç ünitesini ilk kez ateşledi!

AlphaTauri, 2022 Red Bull güç ünitesini ilk kez çalıştırdığını açıkladı.

AlphaTauri, 2022 güç ünitesini ilk kez ateşledi!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Formula 1 testlerinin başlamasına yaklaşık üç haftalık bir zaman dilimi kaldı ve takımlar araçlarını geliştirmeye devam ediyorlar.

Bazıları yeni araçlarını çoktan çalıştırdılar. Şimdi ise bu takımlara AlphaTauri de eklendi. Takım, Red Bull adı altında kullanacağı Honda güç ünitesini ilk kez çalıştırdı.

Böylelikle dört üretici de ilk testlere üç hafta kala yeni motorlarını ilk kez çalıştırmış oldu. 

 
paylaşım
yorumlar
McLaren'ın eski Sportif Direktörü Sam Michael, FIA Güvenlik Komisyonu'nun başına geçiyor
Önceki haber

McLaren'ın eski Sportif Direktörü Sam Michael, FIA Güvenlik Komisyonu'nun başına geçiyor
Sonraki haber

Teknik analiz: Haas'ın 2022 aracı, bize yeni araçlar hakkında ne tür bilgiler veriyor?

Teknik analiz: Haas'ın 2022 aracı, bize yeni araçlar hakkında ne tür bilgiler veriyor?
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'da devam etmeyecek
TÜRK SPORCULAR

Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'da devam etmeyecek

Bottas, Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildi
Formula 1

Bottas, Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildi

Ralf, Mazepin'in araç gelişimine yardım edebileceğini düşünmüyor
Formula 1

Ralf, Mazepin'in araç gelişimine yardım edebileceğini düşünmüyor

Son Haberler

Haas, büyük takımların F1 sprint yarışlarına yaklaşımını anlayışla karşılıyor
Formula 1 Formula 1

Haas, büyük takımların F1 sprint yarışlarına yaklaşımını anlayışla karşılıyor

Haas: "VF-22 Barselona'da biraz daha farklı görünecek"
Formula 1 Formula 1

Haas: "VF-22 Barselona'da biraz daha farklı görünecek"

Teknik analiz: Haas'ın 2022 aracı, bize yeni araçlar hakkında ne tür bilgiler veriyor?
Formula 1 Formula 1

Teknik analiz: Haas'ın 2022 aracı, bize yeni araçlar hakkında ne tür bilgiler veriyor?

AlphaTauri, 2022 güç ünitesini ilk kez ateşledi!
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri, 2022 güç ünitesini ilk kez ateşledi!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.