AlphaTauri, 2022 güç ünitesini ilk kez ateşledi!

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Formula 1 testlerinin başlamasına yaklaşık üç haftalık bir zaman dilimi kaldı ve takımlar araçlarını geliştirmeye devam ediyorlar.

Bazıları yeni araçlarını çoktan çalıştırdılar. Şimdi ise bu takımlara AlphaTauri de eklendi. Takım, Red Bull adı altında kullanacağı Honda güç ünitesini ilk kez çalıştırdı.

Böylelikle dört üretici de ilk testlere üç hafta kala yeni motorlarını ilk kez çalıştırmış oldu.