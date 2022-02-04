Önceki / McLaren'ın eski Sportif Direktörü Sam Michael, FIA Güvenlik Komisyonu'nun başına geçiyor Sonraki / Teknik analiz: Haas'ın 2022 aracı, bize yeni araçlar hakkında ne tür bilgiler veriyor?Formula 1 Haberler
AlphaTauri, 2022 güç ünitesini ilk kez ateşledi!
AlphaTauri, 2022 Red Bull güç ünitesini ilk kez çalıştırdığını açıkladı.
Haberi dinle
Formula 1 testlerinin başlamasına yaklaşık üç haftalık bir zaman dilimi kaldı ve takımlar araçlarını geliştirmeye devam ediyorlar.
Bazıları yeni araçlarını çoktan çalıştırdılar. Şimdi ise bu takımlara AlphaTauri de eklendi. Takım, Red Bull adı altında kullanacağı Honda güç ünitesini ilk kez çalıştırdı.
Böylelikle dört üretici de ilk testlere üç hafta kala yeni motorlarını ilk kez çalıştırmış oldu.
paylaşım
yorumlar
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Önceki haber
McLaren'ın eski Sportif Direktörü Sam Michael, FIA Güvenlik Komisyonu'nun başına geçiyor
Sonraki haber
Teknik analiz: Haas'ın 2022 aracı, bize yeni araçlar hakkında ne tür bilgiler veriyor?
Yorumları görüntüle
AlphaTauri, 2022 güç ünitesini ilk kez ateşledi!
paylaşım
yorumlar