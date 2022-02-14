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Formula 1 / AlphaTauri lansman Haberler

AlphaTauri, 2022 AT03 F1 aracını tanıttı!

AlphaTauri, pazartesi günü gerçekleştirdiği lansman etkinliğiyle beraber yeni AT03'ün örtüsünü kaldırdı.

AlphaTauri, 2022 AT03 F1 aracını tanıttı!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Yeni araç, önümüzdeki hafta İspanya'nın Barselona pistinde gerçekleştirilecek teste kadar kamuoyuna düzgün şekilde gösterilmeyecek. Takım, bugün yayınladığı videoda yalnızca konsept versiyonunu gösterdi.

Videoda gösterilen aracın detayları sınırlı olsa da, agresif sidepod yapısı ve yenilenen mavi-beyaz renk düzeni ortaya çıkmış oldu.

AlphaTauri, geçen yıl Formula 1'deki en başarılı sezonunu geçirdi ve takımlar şampiyonasında 142 puanla altıncı oldu.

AlphaTauri AT03

AlphaTauri AT03

Fotoğraf: AlphaTauri

Takım bu yıl Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda kadrosunu koruyacak. 

AT03'e yine Honda güç ünitesi hayat verecek fakat Japon üretici spordan çekildiği için, motor Red Bull adı altında markalaştırıldı.

AlphaTauri pilotu Gasly, F1'deki en başarılı sezonunun ardından aracı test etmek için sabırsızlanıyor.

Gasly, "Bu yıl araçta büyük bir değişim var çünkü yeni düzenlemeler nedeniyle görünüm ve tasarım tamamen farklılaştı. Bu yüzden takım, tamamen temiz bir sayfadan başlamak zorunda kaldı."

 

"Barselona'daki sezon öncesi testlerde yola çıkana kadar AT03'ün gerçek performansını bilemeyeceğiz fakat şimdiye kadar harika göründüğünü söyleyebilirim."

"Bu yeni sezonun başlangıcı için çok heyecanlıyım." dedi.

Takım patronu Franz Tost, takımın 2022 aracında ortaya koyduğu çabaların meyvesini önümüzdeki sezon, daha iyi sonuçlarla almalarını umuyor.

"Sonunda 2022 Formula 1 aracımızın nasıl bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koymaktan büyük heyecan duyuyorum."

AlphaTauri AT03

AlphaTauri AT03

Fotoğraf: AlphaTauri

"F1 için tamamen yeni bir dönem ve geçen yılki başarının ardından bu yeni paketin yine çok güçlü olmasını umuyoruz."

Ayrıca Yuki Tsunoda da şunları ekledi: “Gerçekten harika görünüyor! Elbette gerçek aracı henüz pistte görmedik fakat yeni tarz ve tasarım gerçekten harika. Bence bu renk düzeni ona çok yakışıyor ve umarım herkes lansman videosundan hoşlanır.”

Red Bull gibi, AlphaTauri de doğrudan Honda markasına sahip değil, bunun yerine HRC logosuna sahip.

AlphaTauri AT03

AlphaTauri AT03

Fotoğraf: AlphaTauri

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