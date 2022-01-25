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Formula 1 Haberler

AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor

Ekleyen:
, Şef Editör

AlphaTauri patronu Franz Tost, şu anda pek çok bilinmeyen olduğunu kabul etse de, 2022 Formula 1 aracının gelişimine güveniyor.

AlphaTauri, 2022 aracında yaptıkları çalışmalara güveniyor
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Bu yıl Formula 1'de yeni kurallara geçiş yapılacak ve yeni araçlar hiçbir açıdan 2021 araçlarına benzemiyor.

Değişen kurallarla beraber hangi takımların doğru hangi takımların yanlış yöne gideceği merak konusu. Fakat başlangıçta bazı takımların, önceki kural değişikliklerinde olduğu gibi öne çıkması bekleniyor.

Kurallarda yapılan bu değişiklikten önce, tarihinin en iyi yıllarından birini geçiren AlphaTauri, Alpine ile beşincilik savaşına girmişti. Hatta yıl içerisinde zaman zaman üçüncü en iyi takım da oldular.

Şimdi kuralların değişmesiyle, takımın geriye düşme ihtimali var. Fakat AlphaTauri'nin patronu Franz Tost, bu konuda çok endişeli değil.

Tost, takımın son iki yılda çok güçlü araçlar ürettiğine dikkat çekti ve çalışmaların olumlu ilerlediğini belirtti.

Tost, GPFans'e şöyle dedi: "Bu yıl her şey tamamen yeni olduğu için bizi neyin beklediği bilinmiyor."

"Verilerimizi diğer takımların herhangi biriyle karşılaştırmamız mümkün değil fakat mühendislerimize güveniyorum çünkü son iki yılda iki iyi araç hazırladılar."

"AT01 zaten başlı başına iyi bir araçtı, AT02 ile de bir sonraki adımı attık. Yani neden tamamen yeni bir araç bile olsa AT03'ü rekabetçi hale getiremesinler?"

"Farklı teknik yaklaşımlar var ve umarım doğru yönde ilerliyoruzdur."

"Sonunda nerede olduğumuzu ben de bilmiyorum. Fakat takımın, aero grubunun çok iyi bir iş çıkardığına ve doğru yöne gittiğine inanıyorum."

AlphaTauri geçen yıl sezonu altıncı sırada tamamlamıştı.

Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri, in the team principals Press Conference

Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

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