AlphaTauri, 2021'in sürprizi olabilir mi?

Kağıt üstünde AlphaTauri'nin çaylak Yuki Tsonoda ile elde ettiği dokuzunculuk pek iddialı değildi. Ancak takımın Cumartesi günü gösterdiği performans gerçekten dikkat çekiciydi.

Henüz ilk sıralama seansına çıkan Tsunoda, ilk bölümü 2. olarak geçmeyi başarmıştı. McLaren'ın Takım Patronu Andreas Seidl, Tsunoda'nın o turunun diğer orta sıra takımlarına kıyasla şok edici ve etkileyici olduğunu söylemekten çekinmedi.

AlphaTauri, o turun üzerine 2. seansta çaylak sürücüye orta lastikleri takma cesaretini gösterdi. Takım normalde böyle bir plana sahip değildi. Bu strateji ile takımın deneyimli pilotu Pierre Gasly 8. olarak son seansa kalmayı başarırken, Tsunoda 13. sırada kalarak elenmekten kurtulamadı.

3. seansa geçtiğimizde Gasly, yumuşak lastiklerle 5. oldu ve onu geçen isimler Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Charles Leclerc oldular.

Buna karşı Fransız sürücü için yarış kötü bir şekilde başladı. Daniel Ricciardo ile temas yaşayan Gasly, ön kanadını kırdı. Tsunoda ise F1'deki ilk startında "aşırı temkinli" davrandı ve ilk turda birkaç sıra daha kaybetti. Ancak Tsunoda'nın yarış içerisinde yükselerek ve son turda Lance Stroll'ü geçerek 9. olması, aracın ilk yarışta boşa giden potansiyelini göstermiş oldu. Bahreyn bunlardan biriydi, ancak sıralamalardaki hız, AlphaTauri'nin 2021'de ilerlediğini gösterdi.

Geçen seneki aracın da yarış kazanabildiğini unutmayın. Bu açıdan iyileştirilmiş bir versiyon ve Honda'nın güç ünitesinde yaptığı güncellemelerle bu büyük bir sürpriz olmayabilir.

AlphaTauri'nin Teknik Patronu Jody Egginton, "Birçok şeyin bir araya gelmesiyle oldu."

"Geçen sene iyi bir araca sahip olduğumuzu düşünüyorduk ancak sıralamalarda 2. seansı daha sert lastiklerle geçip geçemeyeceğimizi sorguladığımız bir durumda değildik."

"Rakamlar bunun işe yarayabileceğini gösterdi. Bu, aracın iyi çalıştığının bir işareti. Herkes aracı, güç ünitesini ve şasiyi geliştirmek için çok zorluyor."

"Takım içerisinde son iki üç senedir oldukça fazla gelişen birçok genç mühendis var. Onların kendilerine olan güveni artıyor. Gerçekten iyi bir yol bulduk."

"Ayrıca Yuki geldi. O yetenekli ve harika bilgi veren bir isim. Her şey bir araya geliyor."

"Mühendislik, tasarım ve aero ekiplerinin ne kadar olgunlaştığını yeteri kadar anlatamam. Ancak herkes olgunlaşıyor. Hemen hemen kimliğimizi belirlemeye, birlikte çalışmaya ve gelecek için yeni metodolojiler ve felsefeler geliştirmeye odaklandık."

"Sanırım araç iyileştiğinde ortaya çıkan sonuçlardan birisi bu." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, ve Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Devamlılık her zaman faydalı bir şeydir. AlphaTauri'nin rakiplerinden bazıları son dönemde bazı önemli değişiklikler - isim, yönetim, güç tedarikçisi - geçirirken, AlphaTauri olduğu gibi kaldı. Bunun dışında bütçe sınırı ile ilgili AlphaTauri'nin hiçbir değişiklik yapmasına gerek kalmadı.

Takım değiştirme fırsatı olsa da Red Bull'un 2020 vites kutusunu ve süspansiyonlarını almadı ve aracın arkasını değiştirmedi. Bunda, Red Bull'un geçen seneki aracının arka tarafında yaşadığı sorunlar da etkili oldu.

En büyük değişiklik, rüzgar tünelinde % 50'lik modelden % 60'lık modele geçiş oldu. Takım bu yüzden kış döneminde ekstra çalışmak zorunda kaldı. Ancak bunun da getirisi olacak. Bazen iki adım ileri gitmek için, bir adım geri gelmeniz gerekir.

Egginton, takımın rüzgar tüneli değişikliğine iyi adapte olduğunu ve AT02'yi ilk rüzgar tüneline sokuştan bu yana iyi ilerlediklerini söyledi.

Egginton, "Programımız gerçekten sistematik bir şekilde aracımızı tanımaktı. Aero verileri toplamak için çok fazla zaman harcadık çünkü bu araç rüzgar tünelinde % 50'lik modelle hazırlandı. Ancak sonrasında % 60'lık modele geçtik."

"Yapılması gereken çok fazla korelasyon çalışması var. Aracı artık farklı bir rüzgar tünelinde geliştiriyoruz. Bir yerde doğdu ancak başka bir yerde geliştiriliyor."

"Çok fazla aero çalışması yapmamız, korelasyonu anlamamız ve kural değişikliklerinin getirdiği farklılıkları anlamamız gerekiyor. Aynı zamanda Yuki'nin araçtan istediklerini de anlamalıyız."

"Ve açıkçası yeni Honda güç ünitesi var. Tüm kontrolleri yapmamız ve beklediğimiz performansı verip vermediğini, beklediğimiz gibi çalışıp çalışmadığını anlamamız gerekiyordu."

"Test ile yarış arasındaki dönemde, yapmamız gereken her şeyi yaptık." dedi.

Takım çok güçlü bir test performansıyla sağlam bir temel oluşturduktan sonra aracını Bahreyn yarışı hafta sonu için hazırladı ve aynı zamanda ileriyi planladı.

Testlerde birçok takım sorunlarla boğuşurken, AlphaTauri verimli günler geçirdi ve faydalı veriler topladı. Pierre Gasly, 3 günlük testlerde en çok tur atan pilottu.

Egginton, "Daha şimdiden araca gelecek güncellemeler var. Testten elde edilen aero verileri, getirmeyi planladığımız şeyleri, bunun doğru yol olup olmadığını doğruladı ve biz aslında testlerde sadece arabanın davranışı hakkında bilgi toplamaya çalışıyorduk."

"Ardından yarışa belli farklılıkları olan, bazı güncellemelere sahip bir araç getirdik. Şanslıyız ki testlerden oldukça makul performans gösteren bir araçla ayrılmıştık."

"Oraya gittik ve doğrudan zayıflıklarımıza odaklandık. Bu konuda neler yapabileceğimizi düşündük. Neler yapabilirdik ve diğerleri neredeydi? Diğerlerinin güç ünitesi kullanımı açısından nerede olduğunu düşünüyorduk? Herkesin testlerde çok farklı programları vardı."

"Bu yüzden, tüm bunlara bakmak için çok zaman harcadık. Sessizce kendi işimizi yaptık. Mücadelenin içerisinde olduğumuz açıktı ve diğer şeylerle konsantrasyonumuzu bozmamaya, kendimize odaklanmaya çalıştık çünkü ancak kendi yaptığımızı kontrol edebilirdik." dedi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

2021 aerodinamik kural değişiklikleri, herkesin performansında kilit nokta oldu. AlphaTauri'nin rüzgar tüneli modelinin büyümesi, bu sürece ekstra odaklanmasını sağladı.

Egginton, "Tabanlar kural değişiklikleri nedeniyle çok ciddi ölçüde değişti. Aracın arka tarafındaki aerodinamik çalışma şekli ve difüzör değişti. Herkes kaybı telafi etmeye çalıştı. Makul seviyede kaybı telafi ettik."

"Artık aracı aerodinamik açıdan daha geniş bir çalışma aralığında çalıştırmaya çalışıyoruz. Özellikle düşük hızlı virajlarda bunu yapıyoruz. Böylece pilotlar bunu değerlendiriyor ve daha hızlı oluyoruz."

"Aracın nasıl olduğu konusunda iyi bir fikre sahibiz. Bu durum size, neyi hedefleyebileceğiniz konusunda izin veriyor. Yani aero gelişimine, aracın kural değişikliklerden etkilenen bölümlerinden daha fazla performans çıkarmaya, aracı geliştirdikçe yapacağımız değişikliklerin diğer şeyleri olumsuz etkilememesine dikkat etmeliyiz."

"Bu sürekli bir gelişim süreci. Imola için bazı yeni parçalarımız olacak, Portekiz ve İspanya için bazı yeni güncellemelerimiz olacak. Süreklilik içerecek. Başlıklarda yer alacak kadar büyük şeyler değil. Ancak İspanya'ya kadar iyi bir adım atmamız gerekiyor." dedi.

Gelecek yarışlar, AlphaTauri'nin geçen sene yaşadığı bir sorunu - istikrarsızlığı - hatırlatmış oldu. Bu sene kilit noktalardan birisi, Bahreyn'deki performansı diğer pistlere de taşımak olacak.

Egginton, "Geçen sene de mücadelenin içerisindeydik. Ancak orta grup içerisindeki performans değişkenliğimiz, istediğimizden biraz daha fazlaydı. Bazı yarışlarda aracımız gerçekten iyi çalışırken, diğerlerinde fazla zorlanıyorduk."

"Senenin ikinci yarısı bu değişkenlik azaldı. Bu konuda yapmaya çalıştığımız belli şeyler oldu. Bu sene bir kez daha, aynı zamanda bir çaylak pilotla bu mücadelenin içerisindeyiz."

"Yani ne yaparsak yapalım, o hızlı bir şekilde buna adapte olabiliyor. Gelecek birkaç yarışın geride kalmasının ardından daha istikrarlı olup olmadığımızı göreceğiz."

"Geçen seneki aracın performansından mutluydum ancak onunla birkaç yarışta gerçekten iyi performans gösterirken, bazı yarışlardan ise biraz üzgün ayrıldık."

"Bu sene bu değişkenliği minimuma indirmek istiyoruz. Orta grup çok yakın olduğu için bunu başarmamız lazım. Herkes birbirinden puan çalıyor. Bu yüzden puan kaybını kaldıramayız." dedi.

Gasly, Tsunoda için referans olabilir

Denklemin son bölümünde ise pilotlar yer alıyor. AlphaTauri'nin bu sene heyecan verici bir kombinasyon oluşturduğu çok açık.

Gasly, 2019'un ilk döneminde Red Bull'da olmasının haricinde 2017'den beri bu takımın bir parçası ve onun takımdaki istikrarı, takımın performansına katkı sağlıyor. Gasly, geçen sene Red Bull'dan gönderilmesini daha fazla sorgulamadı ve onun kendisine olan güveni üst seviyedeydi. Bu sayede içerisinde bulunduğu ortamda maksimumu almaya çalışıyor.

Egginton, "O iyi bir sürücü çünkü geçen sene referans olmayı başardı. Bu seneki araç, geçen senekinin gelişmiş hali. Geçen sene nasıl performans sergilediğini, mühendislik ekibi gibi biliyor. Bu, Yuki'ye zorlandığı zamanlarda yardımcı olacak. Onun bir referans noktası var."

"Pierre bize detaylı bir şekilde nelerin değiştiğini, nelerin daha iyi, nelerin daha kötü olduğunu söyleyebiliyor. Bu iyi bir şey. Bunu korelasyonla birleştirdiğimizde, Yuki'nin soracağı bazı sorularda yardımcı olabiliriz." dedi.

George Russell, Williams FW43B ve Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Çaylak Tsunoda, AlphaTauri'ye biraz heyecan getirmiş durumda. Takım, onun gibi her durumda zorlayacak ve kendisini kanıtlamaya çalışan birisine sahip olduğunu biliyor.

Egginton, "O, genç yaşta F1 dünyasına giren ve gelişim sürecinin başında olan birisi."

"Adım adım ilerliyor. Çok fazla bilgiyi özümsüyor. İyi iletişim kuruyor ve onun araçtan ne istediğini anlayabiliyoruz. Mühendislik takımı ile iyi bir şekilde çalışıyor."

"AlphaTauri/Toro Rosso, genç pilotlarla çalışma geçmişine sahip bir takım. Büyük bir isme sahip olmadığında takım, genç pilotlarla iyi bir şekilde çalışabiliyor. Bu takımdan geçen pilotların geldikleri noktaya bakarsak, bu durum mühendislerin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor."

"İniş ve çıkışlarımız olacak ancak o iyi performans gösterecek. Önemli olan bu çünkü görünüşe göre tam olarak orta gruptayız. Ve bir şeyler öğrenebileceği Pierre var." dedi.

Takım şimdi kendi evi Imola'daki yarışa hazırlanıyor. Tsunoda o pisti son aylarda yaptığı testlerden çok iyi tanıyor. Gasly ise geçen seneki sıralamalarda etkileyici bir şekilde dördüncü olmayı başarmıştı. Bakalım ikinci yarış, AT02'nin potansiyelini gerçekten gösterecek mi?