AlphaTauri, 2021’de hangi vites kutusunu kullanacağına Eylül’de karar verecek

Red Bull’un sahibi olduğu iki takımın sahip olduğu yakın ilişkinin bir parçası olarak AlphaTauri süspansiyon, vites kutusu ve hidrolik de dahil olmak üzere birçok parçayı Red Bull’dan almaya devam edecek.

Ancak Formula 1’in gelecek sene yürürlüğe girecek olan büyük kural değişiklikleri, bir sene eski tasarımları alma seçeneğinin artık olmayacağı anlamına geliyor. Bu yüzden bu iki takım, belirli parçaların ne zaman belirleneceği konusunda anlaşmaya vardılar.

2021 değişiklikleri yüzünden bu iş ilişkisinin nasıl değişeceği sorulduğunda takım patronu Franz Tost, “Gelecek sene de ön süspansiyon, arka süspansiyon ve hidrolik alacağız.”

“Ancak hangi vites kutusunu kullanacağımıza Ağustos/Eylül aylarında karar verilecek.”

“Ve belki de sonrasında Eylül ayında tasarlanan vites kutusunu alırız, çünkü Kasım/Aralık aylarına kadar bekleyemeyiz, yoksa bir vites kutumuz olmaz!”

“Tasarımı hazır olan parçaları Eylül ayında alacağız. Eğer Red Bull Technologies hâlâ kendi araçları için incelemeler yapıyorsa, farklı bir şeye sahip olabilirler. Ancak tamamen farklı olmayacak.”

“Belki aks biraz daha alçak veya yüksek olabilir, diferansiyel daha alçak veya yüksek olabilir. Bu fark sadece birkaç milimetre olacak, ancak bu Red Bull gibi bir takım için önemli. Çünkü bu küçük değişikliklerin performansa büyük etkisi olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

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