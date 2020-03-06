Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
265 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, 2021’de hangi vites kutusunu kullanacağına Eylül’de karar verecek

paylaşım
yorumlar
AlphaTauri, 2021’de hangi vites kutusunu kullanacağına Eylül’de karar verecek
Ekleyen:
, Editör
6 Mar 2020 16:25

AlphaTauri, gelecek sene Red Bull’dan alacağı vites kutusunun versiyonunun en geç Eylül ayında belli olacağını açıkladı.

Red Bull’un sahibi olduğu iki takımın sahip olduğu yakın ilişkinin bir parçası olarak AlphaTauri süspansiyon, vites kutusu ve hidrolik de dahil olmak üzere birçok parçayı Red Bull’dan almaya devam edecek.

Ancak Formula 1’in gelecek sene yürürlüğe girecek olan büyük kural değişiklikleri, bir sene eski tasarımları alma seçeneğinin artık olmayacağı anlamına geliyor. Bu yüzden bu iki takım, belirli parçaların ne zaman belirleneceği konusunda anlaşmaya vardılar.

2021 değişiklikleri yüzünden bu iş ilişkisinin nasıl değişeceği sorulduğunda takım patronu Franz Tost, “Gelecek sene de ön süspansiyon, arka süspansiyon ve hidrolik alacağız.”

“Ancak hangi vites kutusunu kullanacağımıza Ağustos/Eylül aylarında karar verilecek.”

“Ve belki de sonrasında Eylül ayında tasarlanan vites kutusunu alırız, çünkü Kasım/Aralık aylarına kadar bekleyemeyiz, yoksa bir vites kutumuz olmaz!”

“Tasarımı hazır olan parçaları Eylül ayında alacağız. Eğer Red Bull Technologies hâlâ kendi araçları için incelemeler yapıyorsa, farklı bir şeye sahip olabilirler. Ancak tamamen farklı olmayacak.”

“Belki aks biraz daha alçak veya yüksek olabilir, diferansiyel daha alçak veya yüksek olabilir. Bu fark sadece birkaç milimetre olacak, ancak bu Red Bull gibi bir takım için önemli. Çünkü bu küçük değişikliklerin performansa büyük etkisi olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Alakalı video

Sonraki haber
F1 yönetimi, koronavirüs tehdidi karşısında "gereksiz riskler" almayacak

Önceki haber

F1 yönetimi, koronavirüs tehdidi karşısında "gereksiz riskler" almayacak

Sonraki haber

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
6 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"

2
Formula 1

2020 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

3
Formula 1

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"

30dk
4
Formula 1

Leclerc: "Vettel'in kalması iyi olur, fakat giderse de problem değil"

5
Formula 1

F1 yönetimi, koronavirüs tehdidi karşısında "gereksiz riskler" almayacak

1s

Son Videolar

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı? 04:33
Formula 1
1s

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı?

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış 01:10
Formula 1

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur 01:31
Formula 1

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış 00:45
Formula 1

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış

Haas, 2020 sonunda F1'den ayrılabilir! 07:07
Formula 1

Haas, 2020 sonunda F1'den ayrılabilir!

Son Haberler

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"
F1

Horner: "DAS, F1'in kural açıklarını hızlıca kapatması gerektiğini gösteriyor"

AlphaTauri, 2021’de hangi vites kutusunu kullanacağına Eylül’de karar verecek
F1

AlphaTauri, 2021’de hangi vites kutusunu kullanacağına Eylül’de karar verecek

F1 yönetimi, koronavirüs tehdidi karşısında "gereksiz riskler" almayacak
F1

F1 yönetimi, koronavirüs tehdidi karşısında "gereksiz riskler" almayacak

Racing Point: "Pembe Mercedes olmak şu ana kadar mümkün değildi"
F1

Racing Point: "Pembe Mercedes olmak şu ana kadar mümkün değildi"

Verstappen: "Ferrari-FIA anlaşması hakkında konuşmayacağım"
F1

Verstappen: "Ferrari-FIA anlaşması hakkında konuşmayacağım"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar - 15 Mar
Biletler
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.