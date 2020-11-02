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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri 2021 pilotlarının "yakında" netleşmesini bekliyor

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AlphaTauri 2021 pilotlarının "yakında" netleşmesini bekliyor
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, Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, 2021'de yarışacakları pilotların "yakında" netleşeceğini düşünüyor.

AlphaTauri'de Pierre Gasly harika bir performans sergiliyor ve Red Bull koltuğu için aday olsa da takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer tarafta Daniil Kvyat'ın koltuğu sallantıda çünkü bu yıl Gasly ile aynı performansı gösteremiyor.

Kvyat'ın yeri için iki ana aday bulunuyor. Bunlardan ilki Yuki Tsunoda. Diğer ise Red Bull'dan gönderilmesi halinde Alex Albon.

Red Bull şu anda Max Verstappen dışındaki sürücülerle ilgili kararını vermedi.

Ancak AlphaTauri takım patronu Franz Tost, resmi kararın yakın zamanda verilmesini bekliyor.

Koltuk için Kvyat, Tsunoda ve Albon gibi üç aday olduğunun hatırlatılması üzerine Tost şöyle dedi: "Birden fazla seçeneğe sahip olmak, hiç seçeneğe sahip olmamaktan daha iyidir."

"Karar sanırım yakın zamanda verilecek. Bu kararı Red Bull veriyor, yani neler olacağını göreceğiz."

"Herhangi bir acelemiz yok. Sezon bitmeden gerçekleşse elbette iyi olurdu. Çoğu şey Yuki Tsunoda'nın Formula 2'yi nerede bitireceğine bağlı olacak. Bu, çok önemli bir faktör." dedi.

Honda gelecek yılın ardından spordan çekilecek ve bu da Tsunoda'nın F1'deki geleceğini tehlikeye atabilir.

Bunu yorumlayan Tost, "Her şey elde edeceği sonuçlara bağlı. Sürücülerle yapılan kontratlarla ilgili kararların sponsorlarla ilgisi yok. Bu, Toro Rosso'da olmadı ve AlphaTauri'de hiç olmayacak. Sürücünün yetenek ve becerilerinin Formula 1'de başarılı olmak için yeterli olduğundan emin olmalıyız. Her ne kadar 'kardeş takım' olsak da Red Bull bizden iyi sonuçlar bekliyor." dedi.

 
Tost: "Türkiye GP oldukça zor geçecek"

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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