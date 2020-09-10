Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
14 Saat
:
26 Dakika
:
17 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, 2021 pilot kararını Ekim ayında vermeyi düşünüyor

paylaşım
yorumlar
AlphaTauri, 2021 pilot kararını Ekim ayında vermeyi düşünüyor
Ekleyen:
, Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, gelecek yıl hangi pilotlarla yarışacaklarına henüz karar vermediklerini söyledi.

AlphaTauri'de Pierre Gasly ve Daniil Kvyat'ın gelecek yıl da takım arkadaşı olması pek muhtemel görünmüyor.

Gasly'nin ana takıma yükselmemesi halinde AlphaTauri'de yarışması neredeyse kesin gibi.

Ancak Kvyat'ın koltuğu sallantıda ve süper lisans alması halinde yerini Yuki Tsunoda'nın alması bekleniyor.

Ancak AlphaTauri patronu Franz Tost, henüz nihai kararlarını vermediklerini söyledi.

Speed Week'e konuşan Tost, "Gasly harika bir sürüş çıkarıyor. Daniil ise takımın hatalarından kaynaklı bazı aksilikler yaşadı."

"Mesela Silverstone'daki kaza, takımın hatasıydı."

"Doğrusu henüz bir karar vermek için henüz çok erken. Kvyat henüz araca tam olarak adapte olamadı. Ancak bu durum değişebilir." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, on the podium with his trophy

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, on the podium with his trophy

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniil Kvyat, AlphaTauri

Daniil Kvyat, AlphaTauri

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tsunoda'nın AlphaTauri koltuğu için ne yapması gerektiği sorusuna Tost, "Yaptığı şeyi devam ettirmesi! Tsunoda, ilk F2 sezonunda harika bir iş çıkarıyor, bu doğru. Ama aslında her şey çok basit. En hızlı gidenler günün sonunda kokpitte olacaklar."

"Red Bull'da dört aracımız var ve sürücülerin kim olacağına karar verecek iki kişi var; Dietrich Mateschitz ve Helmut Marko."

"Ekim sonuna doğru daha fazlasını öğreneceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

 
Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?

Önceki haber

Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!

Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Vettel, Hamilton'ın kararını mı bekliyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Hamilton'ın kararını mı bekliyor?

Aston Martin, Racing Point'i "canavar" bir F1 takımına dönüştürmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Racing Point'i "canavar" bir F1 takımına dönüştürmeyecek

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Ferrari, Toskana GP'de yarışacağı renk düzenini tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Toskana GP'de yarışacağı renk düzenini tanıttı!

Son Haberler

AlphaTauri, 2021 pilot kararını Ekim ayında vermeyi düşünüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, 2021 pilot kararını Ekim ayında vermeyi düşünüyor

Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?
F1 Formula 1 / Son dakika

Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

2s
2
Formula 1

Resmi: Perez sezon sonunda Racing Point'ten ayrılıyor!

3
Formula 1

Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?

1s
4
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

5
Formula 1

Vettel, Hamilton'ın kararını mı bekliyor?

Son Haberler

AlphaTauri, 2021 pilot kararını Ekim ayında vermeyi düşünüyor
F1

AlphaTauri, 2021 pilot kararını Ekim ayında vermeyi düşünüyor

Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?
F1

Gridde hangi koltuklar boş hangileri doldu?

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!
F1

Resmi: Vettel, 2021'de Aston Martin'le yarışacak!

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"
F1

Racing Point: "Perez'le çalışmak bir zevkti"

Mugello'da pilot hakem Salo olacak
F1

Mugello'da pilot hakem Salo olacak

Son Videolar

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü 03:10
Formula 1

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:05
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1 tarihinin en yakın finişleri 04:04
Formula 1

F1 tarihinin en yakın finişleri

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.