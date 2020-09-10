AlphaTauri, 2021 pilot kararını Ekim ayında vermeyi düşünüyor

AlphaTauri'de Pierre Gasly ve Daniil Kvyat'ın gelecek yıl da takım arkadaşı olması pek muhtemel görünmüyor.

Gasly'nin ana takıma yükselmemesi halinde AlphaTauri'de yarışması neredeyse kesin gibi.

Ancak Kvyat'ın koltuğu sallantıda ve süper lisans alması halinde yerini Yuki Tsunoda'nın alması bekleniyor.

Ancak AlphaTauri patronu Franz Tost, henüz nihai kararlarını vermediklerini söyledi.

Speed Week'e konuşan Tost, "Gasly harika bir sürüş çıkarıyor. Daniil ise takımın hatalarından kaynaklı bazı aksilikler yaşadı."

"Mesela Silverstone'daki kaza, takımın hatasıydı."

"Doğrusu henüz bir karar vermek için henüz çok erken. Kvyat henüz araca tam olarak adapte olamadı. Ancak bu durum değişebilir." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, on the podium with his trophy Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tsunoda'nın AlphaTauri koltuğu için ne yapması gerektiği sorusuna Tost, "Yaptığı şeyi devam ettirmesi! Tsunoda, ilk F2 sezonunda harika bir iş çıkarıyor, bu doğru. Ama aslında her şey çok basit. En hızlı gidenler günün sonunda kokpitte olacaklar."

"Red Bull'da dört aracımız var ve sürücülerin kim olacağına karar verecek iki kişi var; Dietrich Mateschitz ve Helmut Marko."

"Ekim sonuna doğru daha fazlasını öğreneceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.