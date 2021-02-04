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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

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AlphaTauri, 2021 F1 aracının lansman tarihini açıkladı
Ekleyen:
, Şef Editör

AlphaTauri F1 takımı, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği AT02 aracını 19 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

2020'de AlphaTauri'ye dönüşen takım, bu sene ikinci sezonunu geçirecek ve bu kapsamda yeni aracın adı AT02 olacak.

2020'i takımlar şampiyonasında 7. sırada tamamlayan Faenza merkezli İtalyan ekip, yeni aracını 19 Şubat'ta tanıtacak.

AlphaTauri 2021'de geçen sene bir galibiyet almayı başaran Pierre Gasly ile birlikte çaylak Yuki Tsunoda ile mücadele edecek.

AlphaTauri, 2021'de de Honda motorunu kullanmaya devam edecek ancak takımın 2022'de hangi motoru kullanacağı henüz belli değil.

Red Bull'un, sene sonunda spordan ayrılacak Honda'nın güç ünitesi projesini devralması bekleniyor. Bu durumda AlphaTauri de 2022'de Honda güç ünitesini kullanmaya devam edecek.

Takımın yeni pilotu Tsunoda'nın F1'deki ilk sezonu öncesinde hazır olabilmesi için geçtiğimiz günlerde Imola ve Misano pistlerinde eski araçla test yapması sağlandı.

AlphaTauri böylece McLaren, Mercedes ve Alfa Romeo'nun ardından lansman tarihini açıklayan 4. takım oldu.

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Editör Abdullah Çelik

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