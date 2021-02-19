AlphaTauri, 2021 F1 aracı AT02'yi tanıttı!

Faenza merkezli ekip, Honda motorlu yeni aracını Cuma sabahı tanıttı ve 2021 aracını tanıtan McLaren'dan sonra lansman yapan ikinci takım oldu.

Takım, geçen yıl İtalya Grand Prix'sinde Pierre Gasly ile sürpriz bir podyum almış ve tarihinin en iyi yıllarından birini geride bırakmıştı.

Bu yıl Fransız pilot, takımın yarış koltuğunda oturmaya devam ediyor. Ancak yanında Daniil Kvyat değil, F2'de harikalar yaratan Yuki Tsunoda olacak.

Honda, yeni sezonda AlphaTauri'nin motor partneri olmaya devam edecek. Böylelikle taraflar, resmî olarak son kez birlikte çalışacaklar.

AlphaTauri AT02 Fotoğraf: AlphaTauri AlphaTauri AT02 Fotoğraf: AlphaTauri

AT02, geçen yıl kullanılmaya başlanan AT01 aracının bir evrimi olsa da, kurallar gereği hem tabanda hem de fren kanallarında ciddi değişikliklere gidildi.

Araca bakıldığında, burun kısmında bazı değişiklikler olduğu görülebiliyor. Takım daha önce gelişim haklarını burada kullanma kararı almıştı.

Renk düzeninde ise takım, mavi ve beyaz ağırlıklı bir tasarım seçmiş durumda.

F1 kuralları, AlphaTauri'nin Red Bull'un 2020 süspansiyonuna geçmesini mümkün kılsa da, takım geçen yıl kullandığı versiyonla devam etme kararı aldı.

Takım, iki gelişim hakkını da yeni burun tasarımı için kullanırken, ön süspansiyonun dış aksamını yeniden tasarladı ve bu da direksiyon parçalarının geçen yıl Red Bull'un kullandığı parçalarla değiştirilmesi anlamına geliyordu.

Teknik direktör Jody Egginton, şasinin geçen yıldan bu yıla taşınmasına rağmen, genel pakette pek çok değişiklik olduğunu söyledi.

AlphaTauri AT02 Fotoğraf: AlphaTauri AlphaTauri AT02 Fotoğraf: AlphaTauri

Egginton, “2021 aracımızı geliştirmek için yapılan çalışmalar, kural değişikliklerine uyumun çok ötesine geçiyor."

“Neredeyse tüm aero parçalarda değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikleri gerçekleştirebilmek adına, aracın dışarıdan görünmen tüm parçalarının geliştirilip yeniden paketlenmesi gerekiyordu."

“Kural değişikliklerinin bir sonucu olarak oluşan aero kaybı telafi etmek için çok fazla zaman harcadık ve aynı zamanda aracın aerodinamik çalışma aralığını artırmaya ve iyileştirmeye odaklandık."

"Bu çalışma, her iki projenin de potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kaynakların 2021 ve 2022 projeleri arasında ayrılacağı 2021sezonu boyunca da devam edecek." dedi.