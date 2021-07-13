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AlphaTauri, 2021 aracının gelişimini sonlandıracak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri'nın teknik direktörü Jody Egginton, yakında tamamen 2022 aracına odaklanacaklarını söyledi.

AlphaTauri, 2021 aracının gelişimini sonlandıracak

2021 sezonu, AlphaTauri tarihinin en iyi sezonlarından birisi olabilir fakat takımın teknik direktörü Jody Egginton, pek de memnun görünmüyor.

Egginton'a göre takım daha fazlasını yapabilir fakat yakında 2022 aracının gelişimine konsantre olmaları gerekiyor.

Faenza merkezli ekip, ilk dokuz yarışın ardından 48 puanla şampiyona beşincisi konumunda yer alıyor.

Egginton, "Tabii ki iyi bir başlangıç yaptık ​​ama tam olarak tatmin olmuş değiliz. Kazalar ve çeşitli hatalar nedeniyle şimdiye kadar çok fazla puan kaybettik."

"AT02, geçen yılki aracın geliştirilmiş hali. Dışarıdan önemli ölçüde farklı gibi görünebilir ancak temel özelliklerine bakarsak, çok da farklı değiller. Aerodinamik verimlilik anlamında orta gruptaki diğer takımlarla aynı seviyedeyiz. Farklı kanat konfigürasyonları gerektiren farklı pistlerde genel olarak iyi bir tempoya sahiptik. Güç ünitesi tarafında da her şey yolunda."

"Bu sezona hazırlanırken, ilerlememize yardımcı olan birkaç önemli çözüm bulmayı başardık ve genel olarak, aerodinamik düzenlemelerin değişmesiyle bağlantılı yere basma gücü kaybını önemli  ölçüde telafi edebildiğimiz için mutluyuz."

"Yaklaşımlarımızı önemli ölçüde değiştirdiğimiz söylenemez, bunun yerine kış sezonunda daha istikrarlı şekilde çalışma fırsatı bulduk ve yarışlara yeni parçalar getiriyoruz. Hâlâ da getirebileceğimiz bazı şeyler var."

"Gelecek yıl teknik düzenlemeler tamamen değişecek ve bir mühendis olarak tamamen yeni projelerle uğraşmak benim için her zaman ilginç olmuştur. Fakat bu durumda çok iyi çalışsalar bile kaçınılmaz olarak bazı güncellemelerden vazgeçmek zorunda kalacağız. Ana kaynaklar zaten yeni projeye aktarıldı çünkü kısa sürede anlaşılması ve yapılması gereken çok şey var.

"Önümüzdeki haftalarda, diğer tüm takımlar gibi mevcut aracın gelişimini sonlandıracağız ve tamamen 2022 için hazırlanmaya başlayacağız. Yeni teknik yönetmeliklerin bazı detaylarının netlik kazanmaya devam etmesi gerektiğini unutmamalıyız. Yani bu projeye çok erken başlasaydık bazı çalışmalar boşa gitmiş olurdu." dedi.

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