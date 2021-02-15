AlphaTauri, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı
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AlphaTauri Honda, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği AT02 aracını bugün ilk kez çalıştırdı ve yeni motorun sesini yayınladı.
Takımlar yavaş yavaş 2021 araçlarını bir araya getirmeye başlıyor ve aynı zamanda yeni güç ünitelerini çalıştırıyor.
Bugün Alfa Romeo, yeni aracını ilk kez çalıştırmış ve o anlara dair ilk görüntüleri yayınlamıştı.
Akşam saatlerinde ise bu kez AlphaTauri yeni aracını çalıştırdı. Bu, Honda motorunun bu yıl ilk kez çalıştırıldığı anlamına geliyor.
Böylece yeni aracını çalıştırmayan sadece Red Bull, Mercedes, Haas ve Aston Martin kaldı.
AlphaTauri yeni aracını 19 Şubat'ta tanıtacak.
Yeni AlphaTauri'nin motor sesi:
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
AlphaTauri, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı
paylaşım
yorumlar
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