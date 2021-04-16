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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Haberler

AlphaTauri, Tsunoda'nın pedallara basabilmesi için araçta değişiklikler yapmış

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Yuki Tsunoda, AlphaTauri’nin pedallara ulaşmasına yardımcı olabilmek için kokpitte birkaç ufak değişiklik yaptığını söyledi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri in the Press Conference

Yuki Tsunoda, AlphaTauri in the Press Conference
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Fotoğraf: FIA Pool

157 boyundaki Japon pilotun AT02’nin pedallarını daha rahat kullanabilmesi için özel pedallar tasarlanmış.

Dün gerçekleştirilen basın toplantısında Tsunoda’ya aracın gelişimine katkıda bulunmaya başlayıp başlamadığı soruldu. Tsunoda bu soruyu şöyle cevapladı: ‘’Onlara yeni fikirler verip vermediğimi bilmiyorum. Sadece araçtan indiğimdeki doğal düşüncelerimi belirtiyorum. Pedallar sayesinde kokpit tasarımı konusunda yeni fikirler verdiğime eminim.’’

‘’Benim için özel pedallar yapıldı, normal pedallara ulaşmakta zorlanıyordum. Yani, pedal ve kokpit tasarımı açısından onlara yeni fikirler verdim.’’

‘’Gelecekte de tecrübeli bir sürücü gibi olmaya çalışmayacağım, mühendislere araçtan indiğimde araçtaki hissiyattan bahsedeceğim, umarım aracın gelişmesinde bu katkıda bulunur. Şu anlık takım, geri bildirimlerinden memnum.’’

‘’Pierre ve ben oldukça benziyoruz. Seansların ardından yaptığımız geri bildirim toplantıları hep verimli geçiyor. Ben geri bildirimlerimi vermeye devam edeceğim ve umarım bunlar işe yarayacak.’’

 

Tsunoda, etkileyici bir F2 sezonunun ardından, 2021 sezonu için Daniil Kvyat’ın yerine İtalyan ekibe katılmıştı. Böylelikle Pierre Gasly, 2018’de takıma katıldığından beri ilk defa takımdaki en tecrübeli sürücü oldu. Geride bıraktığımız senelerde takım arkadaşları Brendon Hartley ve Daniil Kvyat ondan yaşlı ve dolayısıyla da daha tecrübeliydi.

İlk defa takımdaki en tecrübeli pilot olması hakkında konuşan Gasly, ‘’bu sorumluluk hakkında oldukça heyecanlı olduğunu’’ belirtti.

‘’İyi olan şey, aracın gelişiminde Yuki de ben de neredeyse aynı noktalara odaklanıyoruz. Araçtan aynı şeyleri istiyoruz, bu da takımın işi kolaylaştırıyor çünkü herkes bir noktaya odaklanabiliyor.’’

‘’Doğal olarak daha tecrübeliyim. Bu durum, geçtiğimiz senelerde de omuzlarımda olan bu yüke biraz daha ağırlık koyuyor. Geçtiğimiz yıllarda aracın neye ihtiyacı olduğu konusunda oldukça seçici davranmıştım ve bu sorumluluğa hazırım.’’

‘’Bence geçen seneden kalma çok iyi bir tabanımız var ve bunun üstüne koyarak geliştik. Araç daha birlikte hissettiriyor. Genel olarak aracın dengesinde bir gelişme var. Fakat gelişmemiz gereken alanlar var ve umarım yakın gelecekte bu alanlarda gelişiriz.’’

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Can Çarpıcı

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