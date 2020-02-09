AlphaTauri, 2020 Honda motorunu çalıştırdı!
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AlphaTauri takımı, 2020 motorunu çalıştıran takımlar arasına eklendi.
Şimdiye kadar McLaren, Mercedes, Ferrari, Renault, Alfa Romeo ve Williams 2020 Formula 1 aracını çalıştırmıştı.
Ancak Honda motoru kullanan Red Bull veya AlfaTauri'den herhangi bir haber yoktu.
Bugün kısa bir video yayınlayan AlphaTauri (eski adıyla Toro Rosso) yeni aracı ilk kez çalıştırdığını açıkladı.
Böylelikle dört motor üreticisinin tamamı yeni motorlarını çalıştırmış oldu.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
AlphaTauri, 2020 Honda motorunu çalıştırdı!
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