AlphaTauri, 2020 Honda motorunu çalıştırdı!

Şimdiye kadar McLaren, Mercedes, Ferrari, Renault, Alfa Romeo ve Williams 2020 Formula 1 aracını çalıştırmıştı.

Ancak Honda motoru kullanan Red Bull veya AlfaTauri'den herhangi bir haber yoktu.

Bugün kısa bir video yayınlayan AlphaTauri (eski adıyla Toro Rosso) yeni aracı ilk kez çalıştırdığını açıkladı.

Böylelikle dört motor üreticisinin tamamı yeni motorlarını çalıştırmış oldu.