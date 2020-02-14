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AlphaTauri, 2020 F1 Aracı AT01'i tanıttı!

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AlphaTauri, 2020 F1 Aracı AT01'i tanıttı!
Ekleyen:
, Editör
14 Şub 2020 19:30

AlphaTauri (Toro Rosso) Formula 1 takımı, 2020 yılında mücadele edeceği AT01 aracını bugün tanıttı.

Yeni araç bugün Salzburg'da tanıtıldı ve lansman etkinliğine takım patronu Franz Tost'a ek olarak takım sürücüleri Daniil Kvyat ile Pierre Gasly de katıldılar.

AlphaTauri, 2016 yılında Salzburg'da kurulan Red Bull'a ait bir moda şirketi. 2006'dan bu yana Toro Rosso adıyla yarışan İtalyan ekip, Red Bull'un kararıyla birlikte 2020'de AlphaTauri adını taşıyacak.

AplhaTauri AT01 aracı tanıtılmadan önce takım, ilginç bir şekilde defile şovu ile etkinliğe başladı.

Beyaz ve lacivert renklere sahip olan AlphaTauri aracı dar sidepod hava girişi ile dikkat çekiyor

Toro Rosso geçen yıla Daniil Kvyat ile Alex Albon ikilisiyle başlamıştı ancak sonrasında Albon, Red Bull'a geçti ve onun yerine de Gasly geldi.

Takım geçen yıl 2019 takımlar şampiyonasını altıncı sırada bitirdiği gibi, 2008'den sonra ilk kez podyuma çıktı.

Devamı gelecek...

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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