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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri: "2020 başarımız Vettel'in 2008'deki başarılarını geçti"

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AlphaTauri: "2020 başarımız Vettel'in 2008'deki başarılarını geçti"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

AlphaTauri Formula 1 takım patronu Franz Tost, geçen sene Vettel’in 2008’de elde ettiği başarıları geçerek takım tarihinin en başarılı sezonunu geçirdiklerini söyledi.

Toro Rosso takımı isim değiştirip AlphaTauri olduktan sonra 2020 İtalya Grand Prix’sinde Pierre Gasly’nin şaşırtıcı galibiyetiyle 15 yıllık tarihinin 2. galibiyetini almış oldu.

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Bu, başarılı bir sezon geçiren Pierre Gasly’nin en çok öne çıkan yarışı olurken, takım arkadaşı Daniil Kyat da Imola’da podyuma çok yaklaşmıştı.

Takım bu sene tarihi boyunca en yüksek puan sayısına ulaşarak üreticiler şampiyonasını Ferrari’nin sadece 24 puan gerisinde 7. sırada tamamladı.

Gasly’nin galibiyetiyle birlikte Toro Rosso’nun 2008 performansıyla karşılaştırmalar başladı, o zaman takımın öne çıkan pilotu ise ileride 4 kez dünya şampiyonu olacak Sebastian Vettel iken, öne çıkan yarışı ise Alman pilotun poleden başladığı ve kazanarak F1 tarihinin en genç yarış galibi olmasını sağlayan Monza’daki yarıştı.

Vettel’in Toro Rosso’yla parladığı sene takımın üst yönetiminde bulunan Tost, 2020’de AlphaTauri’nin elde ettiği başarıların 2008’de takımın gösterdiği performansı geçtiğini söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Tost, “2008’de evet, Sebastian’la Monza’da mükemmel bir galibiyet aldık fakat sayı bakımından bu seneki kadar başarılı yarış sonuçlarımız olmamıştı.”

“Sadece Monza’daki galibiyet değil, bu sene başka güzel yarışlarımız da oldu. Imola’da 4.lük, Portimao’da 5.lik, Bahreyn ve Almanya’da 6.lık; Avusturya, Büyük Britanya ve Mugello’da 7.lik gibi.”

“Tek bir heyecanlı yarışımız olmadı. Çok sayıda güzel yarış sonuçları aldık ve bu bizi 2008’in epey önüne taşıdı.” dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Tost aynı zamanda Faenza’daki AlphaTauri ekibini ve sezon boyunca gösterdiği performans artışı sebebiyle Gasly’i tebrik etti.

Tost, “Faenza’da tasarım ve üretim ekipleri bir araya gelerek çok güzel çalıştılar.”

“Bu aşamalar sayesinde her yönden gittikçe daha çok kuvvetleniyoruz ve bir yandan disiplin ve pist operasyonları açıcından da çok iyi iş çıkarttık. Daha çok insan isteyerek uyanıyor ve geliyor.”

“Aynı zamanda 2 çok iyi pilota sahibiz. Pierre çok gelişti. Şu anda çok yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu sayede bu kadar başarılı olabildik.”

“Şunu da söylemeliyim, araç en başından itibaren çalıştı. Aerodinami güncellemeleri de bize avantaj sağladı ve bizi öne taşıdı. Bu puanlar bir araya gelerek bize açık bir başarı resmi çizdi.” dedi.

AlphaTauri’ye geri döndükten sonra ilk tam senesinde Gasly, sürücüler şampiyonasında 10. Sırayı alırken takımın kazandığı puanların dörtte üçünün de sahibi oldu.

Geçen sene 3 yarış haricinde tamamladığı tüm yarışlardan puan kazanan Fransız pilot, sezon boyunca gösterdiği istikrardan memnun olduğunu belirtti.

Motorsport.com’a konuşan Gasly, “Daha iyi performans gösterdiğimi söylemek adaletli olur, öncekine kıyasla daha iyi bir pilotum.”

“Daha istikrarlı olmak benim için de bir hedefti. Elbette hiçbir zaman ideal senaryoya sahip olmuyorsunuz; ideal dengeye, ideal yarışa, stratejiye, lastik derecesine vs. . Fakat tüm bu faktörlere tepkinizi iyileştirmeye ve sezon boyunca daha istikrarlı bir performans göstermeye çalışıyorsunuz.”

“Bundan çok memnunum çünkü birçok yarışı ilk 10’da tamamlarken 3. Sıralama seansına da çokça kez kaldım. Takımla çalışmalarım konusunda ise, birbirimizi iyi anladığımızı söyleyebilirim.”

“Çok istikrarlı bir şekilde performans gösterdik ve araçtan maksimum performansı çıkardık. Bu, bu sezon takımla, kendimle ve çevremdeki kişilerle koyduğumuz açık bir hedefti.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar AlphaTauri
Editör Luke Smith

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