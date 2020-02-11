AlphaTauri, 2020 aracının adını açıkladı!
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Scuderia AlphaTauri, 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni araca AT01 ismini vereceğini açıkladı.
2006'dan bu yana Toro Rosso adını taşıyan Red Bull'un kardeş takımı, 2020 yılında AlphaTauri adıyla mücadele etmeye başlayacak.
Takım, 2020 Formula 1 sezonunda Scuderia AlphaTauri Honda adı altında yarışacak ve lansman etkinliği 14 Şubat Cuma günü TSİ 22:00'de gerçekleştirilecek.
Lansman etkinliği Salzburg'da yapılacak ve etkinliğin sunumunu eski F1 pilotu David Coulthard yapacak.
Etkinlikte Pierre Gasly ve Daniil Kvyat da yer alacak. Öte yandan AlphaTauri'nin yeni aracının ismi beklendiği üzere AT01 olacak.
Böylelikle Toro Rosso'nun kullandığı "STR" araç ismi de tarihe karışacak.
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|Editör
|Mark Bremer
AlphaTauri, 2020 aracının adını açıkladı!
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