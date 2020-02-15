AlphaTauri, 2020 aracını Misano'da piste çıkardı!
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AlphaTauri, 2020 aracının lansmanından bir gün sonra Misano'da çekim günü kapsamında AT01'i piste çıkardı.
AlphaTauri, 2020 aracını dün Salzburg'da yaptığı lansmanla birlikte tanıtmıştı ve lansmandan hemen sonra İtalya'ya uçtu.
Misano yarış pistine giden İtalyan ekip, günün erken saatlerinde AT01'i piste çıkardı.
Takımın gün boyunca yeni araçla 100 km'lik bir sürüş yapması planlanıyor. Misano'da şu an hava iyi ve test için oldukça elverişli hava var.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
AlphaTauri, 2020 aracını Misano'da piste çıkardı!
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