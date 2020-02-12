AlphaTauri, 2020 aracı AT01'e dair ilk görüntüyü paylaştı

2006'dan bu yana Toro Rosso adıyla Formula 1'de mücadele eden takım, 2020'den itibaren Red Bull'un giyim markası AlphaTauri'nin adıyla mücadele edecek.

AlphaTauri, yeni aracını 14 Şubat'ta tanıtacağını duyurmuştu ancak takım yeni araca dair ilk görüntüsünü bugün paylaştı.

Takımın AlphaTauri adını almasıyla aracına verdiği STR kod adı da kaldırılmış oldu ve bunun yerine AlphaTauri'nin kısaltması AT kullanıldı.

İşte yeni araca dair ilk görüntü: