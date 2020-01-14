AlphaTauri: "2019’daki başarımızın çoğu Red Bull ile olan sinerjiden kaynaklı"

Eski ismiyle Scuderia Toro Rosso, takımlar klasmanındaki en iyi sonucu olan 6.’lığı yakaladı ve takımın sürücüleri Daniil Kvyat ve Pierre Gasly bol olaylı iki yarıştan podyumla ayrıldılar. Toro Rosso aynı zamanda Mercedes ve Ferrari ile beraber iki aracını da podyuma çıkaran tek takım oldu.

2018’de yapılan değişiklikle beraber İtalyan takım Honda motoru kullanmaya başladı ve bu sene itibariyle iki takımın birden Honda motoru kullanıyor olması, iki takımın da Red Bull Technology’den daha çok ortak parça alması anlamına geldi.

Tost, Motorsport.com’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gösterdiğimiz performans, büyük oranda Red Bull Technology ile kurduğumuz sinerjiyle alakalı. Çünkü şunu unutmayınız ki Red Bull Technology en kuvvetli ve deneyimli mühendislere sahip ve benim için belki de en iyi teknik ofis statüsünde, en azından en öndeki üç takımdan biri olduğu için çok yüksek bir seviyede.”

“Sadece elimizde olan sinerjiden yararlanabiliriz ve biz de bunu yapıyoruz.”

“Her ne kadar bir yıl eski olsa da 2020 itibariyle aracın arka tarafının tamamını onlardan alacağız. Red Bull Racing’in geçen sene kullandığı arka kısmı ve ön süspansiyonu kullanacağız.”

“Ancak buna rağmen bu, bizim kendimizin parçaları yapmamızdan daha avantajlı, çünkü hem maddi yeterliliklere sahip değiliz hem de mühendislere. Böylece performansımızı geliştirmek için daha farklı alanlara yönelebiliriz.”

Tost aynı zamanda 2021’deki orta grup savaşının daha zor olacağının da farkında.

“Umarım diğerlerine karşı daha çok güç kazanacağız! Tabii ki bu yeni aracın ne kadar rekabetçi olduğuna ve aynı zamanda Honda’nın gelişimine de bağlı. Ancak genel olarak an itibariyle iyi bir paketimiz var, çünkü araç şu an iyi bir düzeyde.”

“İki tane tecrübeli pilotumuz var ve Honda kış boyunca aracı geliştirmek için çok fazla çalışacak.”

“Zaman geçtikçe işler zorlaşacak çünkü 2020 aracı için doğru gelişim dengesini bulmanız gerekiyor ve aynı zamanda 2021 aracının AR-GE çalışmalarına konsantre olmanız gerektiğini unutmamalısınız.”

“Bu da sizin elinizde olan finansal kaynaklara dayalı. Ve tabii ki de ilk üç takım çok büyük bir avantaja sahip. Bunu biliyoruz ancak buna rağmen 2020’de ve 2021’de iyi araçlarımız olması için çok çalışacağız.”

Tost aynı zamanda Kyvat ve Gasly’nin takıma kattığı bilgiyi de övdü.

Kvyat’ın bu sezon F1’de yarıştığı 6. sezon olacak, Gasly ise 3. tam sezonuna başlayacak.

Tost bu konu hakkında “Deneyim konusunda en iyi sürücülere sahibiz. Bu, her zaman duruma göre değişir. 2021’de takımda daha genç bir sürücüye yer olabilir. An itibariyle bu gerekli değil.”

“Bence an itibariyle elimizdeki sürücüleri tutmak bizim için daha iyi bir durum çünkü eğer Red Bull Racing tarafında bir sorun oluşursa, bizden deneyimli sürücüler alabilirler. Ve burası, çalışmaya başlamak için iyi bir yer. Tamamen esnek olmak, Red Bull’un başarmak istediği bir şey.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Çeviri: Efe Kahya