AlphaTauri: "20 milyon dolarlık yatırım desteğini kullanacak paramız yok"
AlphaTauri CEO'su Peter Bayer, İtalyan ekibin şu anda harcayacak ekstra fonu olmadığı için yeni 20 milyon dolarlık ekstra yatırım desteğinin "büyük bir hayranı olmadığını" söylüyor.
FIA, tüm F1 takımlarına fabrikalarının altyapısını geliştirmeleri için ekstra bir ödenek verdi.
En üstteki takımlar fazladan 6 milyon dolar, orta gruptaki takımlar 14 milyon dolar ve en alttaki dört takım - AlphaTauri, Williams, Haas ve Sauber/Alfa Romeo - fazladan 20 milyon dolar harcayabilecek.
Ancak, FIA için çalışırken bütçe sınırı ve finansal kuralların oluşturulmasına yardımcı olan Bayer, bu ekstra fonun takım için anlam ifade etmediğini söyledi.
Motorsport.com'a CapEx desteği sorulduğunda, "Bence sorulması gereken ilk soru gerçekten paramız var mı?"
"Çünkü bütçe planlaması için hissedarlarla görüşmeye gittiğimizde bu parayı tahmin etmiyorduk."
"Dürüst olmak gerekirse, bunun büyük bir hayranı olmadığımı söylemeliyim."
"Bildiğiniz gibi bütçe sınırının mimarlarından biriydim ve amacımız gridi birbirine yakınlaştırmaktı. Şimdi, bazen ayarlamalar yapmamız gerektiğini anlıyorum ve yaptık da."
"Fakat bunu anlamak zor. Çünkü bir plan yapıyorsunuz, parayı nereye harcayacağınıza karar veriyorsunuz. Bir ay sonra her şey değişiyor ve 'Ben planımı yapmıştım. Bu adamlar belki de benim bilmediğim bir şey biliyorlardı' diye düşünüyorsunuz." dedi.
Williams'ın CapEx yatırımı için zaten fon ayırdığı biliniyor. Sauber'in de Audi ile ortaklık kurmadan önce Hinwil fabrikasını geliştirmeye istekli olduğu düşünülüyor.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Liam Lawson, AlphaTauri AT04
Photo by: Red Bull Content Pool
Fakat Bayer, AlphaTauri için 20 milyon doları bulmanın o kadar kolay olmadığını söylüyor.
"Bizim için kesinlikle çok daha zor. Aynı zamanda, en iyi takımlara bakarsanız, bu onlar için adil olmayabilir. Çünkü ilk bütçe sınırı rakamlarına baktığımda; Ferrari, Red Bull ve hepsinin gerçek bütçelerini gördüğümü hatırlıyorum. Kelimenin tam anlamıyla tüm bu parayı bütçe sınırına nasıl sığdıracaklarını anlamamıştık. Fakat bunu başardılar. Şimdi işler yeniden değişiyor. Tüm bu durumdan pek memnun değilim."
Bayer ayrıca hem Aston Martin hem de McLaren'in yepyeni tesislere yatırım yapmasına yardımcı olan ayrı rüzgar tüneli ödeneğine de atıfta bulundu.
"Bence asıl açmaz, artık kapı açık olduğu için gidip harcama yapmak zorunda olmanız. Bütçe sınırı, harcamayı sınırladığı için performansı da belirliyor."
"Bu biraz rüzgar tüneli durumuna benziyor. Lawrence [Stroll] rüzgar tünelini aldığında, birdenbire yeni rüzgar tünelleri ortaya çıkmaya başladı. Ondan önce herkes geleceğin CFD'de olduğunu söylüyordu."
"Bu yüzden daha fazla para harcamamız gerekiyor."
Bayer, para bulabilirlerse AlphaTauri'nin Faenza fabrikasında geliştirmesi gereken noktaların belli olduğunu söyledi.
"Her zaman bir istek listem var. Muhtemelen, aklıma ilk gelen şey güzel bir simülatör olurdu."
AlphaTauri, 'Aslan Liam'ın başarılarına rağmen Ricciardo'nun dönüşünü bekliyor
AlphaTauri, 'Aslan Liam'ın başarılarına rağmen Ricciardo'nun dönüşünü bekliyor AlphaTauri, 'Aslan Liam'ın başarılarına rağmen Ricciardo'nun dönüşünü bekliyor
Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”
Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi” Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”
AlphaTauri: "Red Bull, yapabileceklerimizi maksimum düzeye çıkarmamızı istiyor"
AlphaTauri: "Red Bull, yapabileceklerimizi maksimum düzeye çıkarmamızı istiyor" AlphaTauri: "Red Bull, yapabileceklerimizi maksimum düzeye çıkarmamızı istiyor"
Son Haberler
Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"
Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi" Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"
Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!
Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı! Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!
Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"
Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"
Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"
Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık" Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar