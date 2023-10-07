AlphaTauri: "20 milyon dolarlık yatırım desteğini kullanacak paramız yok"

FIA, tüm F1 takımlarına fabrikalarının altyapısını geliştirmeleri için ekstra bir ödenek verdi.

En üstteki takımlar fazladan 6 milyon dolar, orta gruptaki takımlar 14 milyon dolar ve en alttaki dört takım - AlphaTauri, Williams, Haas ve Sauber/Alfa Romeo - fazladan 20 milyon dolar harcayabilecek.

Ancak, FIA için çalışırken bütçe sınırı ve finansal kuralların oluşturulmasına yardımcı olan Bayer, bu ekstra fonun takım için anlam ifade etmediğini söyledi.

Motorsport.com'a CapEx desteği sorulduğunda, "Bence sorulması gereken ilk soru gerçekten paramız var mı?"

"Çünkü bütçe planlaması için hissedarlarla görüşmeye gittiğimizde bu parayı tahmin etmiyorduk."

"Dürüst olmak gerekirse, bunun büyük bir hayranı olmadığımı söylemeliyim."

"Bildiğiniz gibi bütçe sınırının mimarlarından biriydim ve amacımız gridi birbirine yakınlaştırmaktı. Şimdi, bazen ayarlamalar yapmamız gerektiğini anlıyorum ve yaptık da."

"Fakat bunu anlamak zor. Çünkü bir plan yapıyorsunuz, parayı nereye harcayacağınıza karar veriyorsunuz. Bir ay sonra her şey değişiyor ve 'Ben planımı yapmıştım. Bu adamlar belki de benim bilmediğim bir şey biliyorlardı' diye düşünüyorsunuz." dedi.

Williams'ın CapEx yatırımı için zaten fon ayırdığı biliniyor. Sauber'in de Audi ile ortaklık kurmadan önce Hinwil fabrikasını geliştirmeye istekli olduğu düşünülüyor.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

Fakat Bayer, AlphaTauri için 20 milyon doları bulmanın o kadar kolay olmadığını söylüyor.

"Bizim için kesinlikle çok daha zor. Aynı zamanda, en iyi takımlara bakarsanız, bu onlar için adil olmayabilir. Çünkü ilk bütçe sınırı rakamlarına baktığımda; Ferrari, Red Bull ve hepsinin gerçek bütçelerini gördüğümü hatırlıyorum. Kelimenin tam anlamıyla tüm bu parayı bütçe sınırına nasıl sığdıracaklarını anlamamıştık. Fakat bunu başardılar. Şimdi işler yeniden değişiyor. Tüm bu durumdan pek memnun değilim."

Bayer ayrıca hem Aston Martin hem de McLaren'in yepyeni tesislere yatırım yapmasına yardımcı olan ayrı rüzgar tüneli ödeneğine de atıfta bulundu.

"Bence asıl açmaz, artık kapı açık olduğu için gidip harcama yapmak zorunda olmanız. Bütçe sınırı, harcamayı sınırladığı için performansı da belirliyor."

"Bu biraz rüzgar tüneli durumuna benziyor. Lawrence [Stroll] rüzgar tünelini aldığında, birdenbire yeni rüzgar tünelleri ortaya çıkmaya başladı. Ondan önce herkes geleceğin CFD'de olduğunu söylüyordu."

"Bu yüzden daha fazla para harcamamız gerekiyor."

Bayer, para bulabilirlerse AlphaTauri'nin Faenza fabrikasında geliştirmesi gereken noktaların belli olduğunu söyledi.

"Her zaman bir istek listem var. Muhtemelen, aklıma ilk gelen şey güzel bir simülatör olurdu."