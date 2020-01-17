Alpha Tauri'nin yeni aracı da çarpışma testini geçti

Formual 1'de 2020 araç lansmanlarına 1 aydan az bir süre kaldı.

Şimdiye kadar Ferrari, Racing Point, Williams ve Haas çarpışma testlerini geçtiklerini açıklayan takımlar oldular.

McLaren, Renault, Red Bull ve Mercedes'ten henüz çarpışma testlerine yönelik herhangi bir bilgi ya da açıklama gelmedi.

Ancak Alfa Romeo ilk denemesinde çarpışma testini geçemeyince şimdi şasiyi güçlendirmek için çabalıyor.

Yeni adıyla Alpha Tauri, eski adıyla ise Toro Rosso, bugün itibariyle tüm çarpışma testlerini başarıyla geçen beşinci takım oldu.

2020 sezonunun ilk sezon öncesi testi 19 Şubat'ta Barcelona'da başlayacak.

Çeviri: İnci Beğen