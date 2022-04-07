AlphaTauri pilotları Melbourne'a dönmekten dolayı heyecanlılar

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AlphaTauri , sezona ilk iki yarış itibariyle performans açısından umut verici, dayanıklılık açısından ise sorunlu göründükleri bir başlangıç yapmış durumda. Bahreyn'de Pierre Gasly, Suudi Arabistan'da ise Yuki Tsunoda çeşitli sorunlar dolayısıyla yarışa erkenden veda ettiler, hatta Tsunoda Cidde'de start dahi alamadı.

Cidde'de sezonun ilk puanlarını elde eden Gasly, sezonun yoğun geçmesini beklerken, araca güvendiğini belirtti.

Gasly, "Suudi Arabistan'dan iki araçla birden puan alamadan ayrılmak üzücüydü, fakat işe iyi tarafından bakacak olursak iki haftadır Q3'e kalıyoruz, yarışı da 8. sırada tamamladık. Bu da aracın puan mücadelesi verebileceğini gösteriyor."

"Her fırsatı değerlendirmeliyiz. Bu sezon orta sıra mücadelesine iki takım daha eklendi, dolayısıyla yoğun bir sezon olacak." dedi.

Fransız pilot, sadece iki kez yarıştığı ve hiç puan alamadığı Melbourne'a dönmekten dolayı da heyecanlı.

Gasly, "Pistte birçok şey değişmiş durumda, neredeyse hiçbir viraj eskisinin aynısı değil. Herkes için yepyeni bir tecrübe olacak. Pist eskiye göre daha akıcı durumda, bazı virajların genişletilmesiyle birlikte artık daha hızlı sektörler bulunuyor. Düzlüklerde hızlı, fakat virajlar için de yeterince yere basma gücüne sahip bir araca ihtiyacımız var."

"Melbourne'a dönmekten dolayı mutluyum. En son 2020'de buraya geldiğimizde yarışamadan geri döndük, dolayısıyla 2019'dan beri burada yarışmıyoruz. Hem Avustralya'yı, hem de pisti bir hayli seviyorum. Tek sorun buraya gelip gitmek için toplam 48 saat harcamak zorunda olmamız!" dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: AlphaTauri

Yuki Tsunoda ise geçtiğimiz hafta yaşananlardan ötürü hayal kırıklığına uğradığını gizlemiyor.

Bununla birlikte ilk kez Melbourne'da piste çıkacak olan Japon pilot, iyi hissettiğini ve hafta sonuna odaklandığını da söyledi.

Tsunoda, "Cidde benim için büyük bir hayal kırıklığıydı, ne sıralamaya ne de yarışa çıkamadım. Fakat antrenman performansım ve Pierre'in Q3'e kalması iyiye işaret. Araç Bahreyn'e göre daha iyi bir tempodaydı, ben de kendime güveniyordum, dolayısıyla yaşananlar utanç verici. Yine de iyi hissediyorum ve hafta sonu için tamamen odaklanmış durumdayım."

"Melbourne benim için tamamen yeni bir pist, sadece bir kez simülatörde sürüş yapma fırsatım olmuştu. Pist düzeni değişmiş vaziyette, daha hızlı bir pistte mücadele edeceğiz. Her zamanki yaklaşımımı bu yeni piste uygulayacak ve antrenman seanslarını iyi değerlendirip hızlanmaya çalışacağım."

"Avustralya'da sadece bir kez bulundum. 12 yaşındaydım ve okul gezisi ile Melbourne yakınlarında bir sahile gelmiştim. Ülkeyi ve atmosferini çok sevmiştim, İlk kez Avustralya bifteği denediğim zamanı da halen hatırlıyorum ve bir daha denemek istiyorum. Yeni bir ülkeye geldiğimde bir numaralı önceliğim her zaman yemektir!" dedi.