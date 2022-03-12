Alpha Tauri pilotları Bahreyn'den mutlu ayrılıyorlar

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Alpha Tauri, testlerin en çok tur atan takımlarından biriydi. Takım üç gün boyunca belirgin bir problem yaşamazken, çoğunlukla uzun sürüşlere odaklandılar.

Takım ile 5. sezonuna girmeye hazırlanan Pierre Gasly ve bu sezon ciddi bir sınav verecek olan Yuki Tsunoda, genel olarak testlerden memnun ayrılıyorlar.

Testlere ve Bahreyn GP'sine dair konuşan Gasly, "Bahreyn'e, buranın güzel havasına dönmek güzel. AlphaTauri açısından oldukça sorunsuz bir test geçirdik, burası için planladığımız tüm programı tamamladık. Buraya gelirken bir sürü soru işaretine sahiptik, şimdiden bazı cevaplar almayı başardık."

"Önümüzdeki hafta sonu mümkün olan en iyi aracı elde edebilmek için oturup topladığımız tüm verileri gözden geçirmemiz, bulmacayı bir araya getirmeye çalışmamız gerekiyor. Açıkçası, bu yeni bir araç ve öğrenecek çok şey var, geliştirmemiz gereken bazı alanlar olduğunu da söyleyebilirim. Ancak özellikle bunun gibi yeni kurallara geçiş dönemlerinde bu durum şampiyonanın bir parçası."

"Gridin neresinde olabileceğimize yönelik kabaca bir fikrimiz var, ancak önümüzdeki haftaya kadar nerede olacağımızı hala bilmiyoruz. Bugün Lewis'le mücadele etmek harikaydı, birkaç kez birbirimizi geçtik. Öndeki aracı takip etmek kolaylaşmış gibi, bu 2022 için büyük bir artı. Bu sezon yarışmak oldukça eğlenceli olacak." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, leads Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Motorsport Images

Yuki Tsunoda da Gasly ile benzer görüşleri paylaşırken, kişisel olarak performansından memnun olmadığı birkaç nokta olduğunu da ekliyor.

Tsunoda, "Bu hafta ekip olarak iyi bir ilerleme kaydettik, ben de testin genel gidişatından memnunum, birçok önemli veri topladık. Ancak bugün C5 lastiklerle attığım turdan memnun değilim, o turda çok daha fazla potansiyel olduğunu düşünüyorum, ne yazık ki bir araya getiremedim. Kendim için ve araç için geliştirebileceğimiz noktalar var, yine de genel olarak iyi bir test günü olduğunu düşünüyorum."

"Takip konusuna gelirsek, diğerlerinin çevresinde çok fazla araç kullanmadım, ama şu ana kadar hissettiğim kadarıyla geçen seneye göre kirli hava çok azaldı, bu yüzden diğer takip etmesi zaten daha kolaydı. Bundan keyif aldım.

"Bahreyn GP'sine doğru giderken iyi bir özgüvene sahibim. Geçen yıldan daha farklı bir durumdayım çünkü artık nispeten tecrübeliyim ve takımla birlikte aracı geliştirmeye daha fazla odaklanabiliyorum. Şu anda tam olarak hangi pozisyonda olduğumuzu bilmiyoruz ama Bahreyn'den önce çalışmak için birkaç günümüz var. İyi bir takımız, iyi bir araca sahibiz ve ilk yarışa odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.