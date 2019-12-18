Alpha Tauri, 2020 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!
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Alpha Tauri, 2020 Formula 1 aracının lansman tarihini açıklayan ikinci takım oldu.
Red Bull, yeni sezonla birlikte Toro Rosso'nun adını değiştirme kararı aldı ve artık Avusturyalı üreticinin moda markası olan Alpha Tauri adı altında mücadele edecekler.
Takım, Pierre Gasly ve Daniil Kvyat ikilisinin mücadele edeceği yeni aracı 14 Şubat Cuma akşamı tanıtacak.
Şimdiye kadar sadece Ferrari yeni aracının lansman tarihini açıklamıştı. Buna göre Toro Rosso, yeni aracını Ferrari'den üç gün sonra tanıtacak.
Alpha Tauri'nin lansmanı, Salzburg'daki Hangar 7'de gerçekleştirilecek.
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|Editör
|Adam Cooper
Alpha Tauri, 2020 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!
paylaşım
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